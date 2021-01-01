أخبار الانتقالات | غضب هاري كين وهجرة من ريال مدريد إلى الدوري الإنجليزي

إنتر يعوض لوكاكو
شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أكدت دخول نادي إنتر الإيطالي في مفاوضات جدية مع بوروسيا مونشنجلادباخ للتعاقد مع الجناح الفرنسي ماركوس تورام.
المدرب سيميوني إنزاجي يطمح في ضم صاحب الـ24 سنة لتعزيز خياراته الهجومية بعد رحيل روميلو لوكاكو، والصفقة قد تكلف ما يقرب من 40 مليون يورو.
ساري ينافس الريان
صفقة جديدة غير متوقعة في الدوري الإيطالي، بمحاولة ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو التعاقد مع بيدرو رودريجيز جناح روما.
بيدرو ارتبط بالعديد من الأندية أبرزها الريان القطري وميلان، ولكن تقارير إيطالية أكدت أن لاتسيو يتصدر السباق في الوقت الحالي.
مبابي لن يرحل
مفاجأة غير متوقعة كشفت عنها إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، بقرار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان.
وأوضحت الإذاعة أن اللاعب أخبر المقربين منه في غرفة ملابس باريس، أنه قرر البقاء ورفض فرصة الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.
تجديد روبيرتو
أصبح سيرجي روبيرتو مدافع نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من تجديد عقده مع الفريق لفترة أطول بدلًا من الرحيل.
صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن اللاعب سيمدد عقده لمدة عامين، رغم تلقيه العديد من العروض الخارجية هذا الصيف.
بقاء كوتينيو
صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن قيام المدرب رونالد كومان بمنح فرصة أخيرة للبرازيلي فيليب كوتينيو مع الفريق.
العديد من الأنباء انتشرت مؤخرًا حول رغبة آرسنال ولاتسيو في ضم اللاعب، ولكن يبدو أنه سيستمر في كامب نو.
ويأتي ذلك بناء على طلب كومان الذي يريد كوتينيو أن يصبح من القادة الرئيسيين بعد رحيل ليونيل ميسي.
زوما إلى توتنهام
شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أشارت إلى اهتمام توتنهام بالتعاقد مع كورت زوما مدافع تشيلسي هذا الصيف.
صاحب الـ26 سنة خرج من اهتمامات المدرب توماس توخيل، ليصبح رحيله هو الخيار الأقرب وسط اهتمام كذلك من وست هام.
رحيل سيميدو
يبدو أن صفقة انتقال نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون كتب عليها الفشل، بعدما قرر النادي الإنجليزي التخلص من اللاعب هذا الصيف.
صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن سيميدو أصبح على أعتاب الرحيل إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة لمدة موسم.
غضب هاري كين
المهاجم الإنجليزي هاري كين يعيش في حالة غضب، بسبب عدم سماح توتنهام له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن دانييل ليفي رئيس توتنهام سبق أن وعد كين بتركه يرحل عن النادي في حالة عدم فوز الفريق بأي بطولة أو التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ورغم حدوث ذلك إلا أن ليفي يرفض التخلي عن اللاعب هذا الصيف، وسط اهتمام كبير من مانشستر سيتي بضمه.
رحيل إيمرسون
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أشار إلى رغبة تشيلسي في التخلص من ظهيره إيمرسون بالميري خلال هذا الصيف.
ليون دخل في مفاوضات جدية مع البلوز لضم اللاعب، ولكن نابولي يطمح في انتظار إيمرسون من أجل الانتقال لصفوفه خلال الأيام القليلة القادمة.
أوديجارد إلى الدوري الإنجليزي
أصبح نادي آرسنال الإنجليزي، على أعتاب التعاقد مع لاعب جديد وهو صانع الألعاب النرويجي مارتين أوديجارد.
موقع "TheAthletic" الإنجليزي أشار إلى اتفاق آرسنال مع ريال مدريد لضم اللاعب مقابل 35 مليون يورو.
صفقة أخرى تبدو على أعتاب آرسنال قريبًا، وهو الحارس آرون رامسديل لاعب شيفيلد يونايتد، لكن المفاوضات تظل في المراحل الأولى.