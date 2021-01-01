أخبار الانتقالات | عودة ألفيش لبرشلونة وبوجبا يقترب من مدريد

ذكر "Onze" أن داني ألفيش قام بعرض نفسه على ناديه السابق برشلونة للانضمام لصفوفه بداية من يناير المقبل.

وذكر التقرير أن ألفيش لا يمانع اللعب مقابل راتب مخفض، وذلك بسبب رغبته في اللعب من جديد للبلوجرانا، والذي بحسب التقرير، لا يعتبر ضم البرازيلي مهماً في ظل تعدد الحلول بمركزه.