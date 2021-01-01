أخبار الانتقالات | عودة ألفيش لبرشلونة وبوجبا يقترب من مدريد

مانشستر يونايتد يتابع موهبة أبيردين
أوضحت "صن" أن مانشستر يونايتد في طليعة الأندية المهتمة بموهبة أبيردين كالفين رامساي.
رامساي، 18 عاماً، يلعب كظهير أيمن، وحتى الآن قدم سبع تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع فريقه.
روديجر لا يعجبه عرض تشيلسي
ذكرت "سبورت1" الألمانية أن أنطونيو روديجر يعتبر عرض فريقه الحالي تشيلسي للتمديد لا يحترمه.
ويتقاضى روديجر 6.5 مليون يورو سنوياً، ولكن التقرير يقول إنه يريد رفع راتبه ليصل إلى 10 ملايين على الأقل.
مانشستر يحدد بديل بوجبا
قالت "ESPN" إن مانشستر يونايتد حدد أوريليين تشواميني، متوسط ميدان موناكو، ليكون معوضاً لبول بوجبا حال رحيله.
الدولي الفرنسي الشاب محط اهتمام عديد الأندية في أوروبا بحسب التقرير، وليس فقط مانشستر يونايتد.
بوجبا يقترب من ريال مدريد
ذكرت "ABC" أن ريال مدريد مستعد لعرض راتب يبلغ 14 مليون يورو لإغراء بول بوجبا.
ويعمل الملكي بحسب التقرير على ضمان ضم الفرنسي الصيف المقبل عقب انتهاء عقده في مانشستر يونايتد.
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ألفيش يعرض نفسه على برشلونة
ذكر "Onze" أن داني ألفيش قام بعرض نفسه على ناديه السابق برشلونة للانضمام لصفوفه بداية من يناير المقبل.
وذكر التقرير أن ألفيش لا يمانع اللعب مقابل راتب مخفض، وذلك بسبب رغبته في اللعب من جديد للبلوجرانا، والذي بحسب التقرير، لا يعتبر ضم البرازيلي مهماً في ظل تعدد الحلول بمركزه.