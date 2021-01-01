أخبار الانتقالات | عناد مبابي ومقايضة فيرنر

برايتون ينقذ برشلونة ويخلصه من مهاجمه
يستعد النادي الإسباني برشلونة للتخلي عن مهاجمه الدنماركي، مارتين برايثوايت للتخفيف من عبأ الأزمة المالية التي تجتاح النادي.
وتوجهت العديد من الأنظار لضم اللاعب بعد الأداء المتميز الذي قدمه الدنماركي رفقة منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا.المزيد من التفاصيل
أتليتكو مدريد يحجب نجمه عن برشلونة
"لا" ستكون الكلمة التي تقولها إدارة أتليتكو مدريد، بطل الدوري الإسباني، في وجه من يرغب في الحصول على خدمات لاعبهم البرتغالي جواو فيليكس.
الصحف الإسبانية وبرنامج إل شيرينجيتو قالا إن فيليكس، 21 سنة، هو حلم جوان لابورتا رئيس برشلونة الذي يأمل في التعاقد معه لفريقه.المزيد من التفاصيل
فيرنر بوابة تشيلسي إلى نجم الدوري الألماني
يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في التخلص من مهاجمه الألماني تيمو فيرنر بالبحث له عن نادٍ جديد؛ بل وربما يكون سببًا في قدوم نجم آخر من الدوري الألماني إلى لندن.
سجل المهاجم الألماني ستة أهداف خلال 35 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي، ولم يقدم تيمو ما يشفع له لتطمئن جماهير تشيلسي، بطل أوروبا، لوجوده.
الاتحاد يحسم "نصف" مستقبل القرني، والنصف الآخر قريبًا
أكدت العديد من المصادر الصحفية أن الاتحاد حسم بالفعل "نصف" مستقبل حارس مرماه فواز القرني، ومن المنتظر أن يحسم النصف الآخر خلال الأيام القليلة القادمة.
القرني كان قد طلب الرحيل عن الاتحاد لرغبته في الحصول على فرص أكبر للعب واستحالة ذلك في ظل وجود مارسيلو جروهي وتألقه واعتماد المدرب فابيو كاريلي عليه، وقد ارتبط اللاعب بعدة أندية أبرزها الهلال والنصر والشباب.المزيد من التفاصيل
لاعب وسط مانشستر يونايتد هدف برشلونة الجديد
عاد اسم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد ليُردد في الصحافة الكتالونية مجددًا هدفًا محتملًا لبرشلونة.
وكان دي بيك قد انتقل الصيف الماضي من أياكس إلى مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون يورو.المزيد من التفاصيل
عناد مبابي مستمر.. وصفقات باريس غير مقنعة بالنسبة له!
كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لا يزال موقفه تجاه التجديد باريس سان جيرمان متجمدًا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النجم الفرنسي لم يغير من موقفه تجاه الاستمرار مع باريس.المزيد من التفاصيل