أخبار الانتقالات - عرض مانشستر الغريب لضم كين ومدافع برشلونة على رادار ليفربول

عرض مانشستر لضم كين
صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت أن إدارة الشياطين الحمر تحضر لعرض من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام.
وأشارت إلى أن قيمة العرض قد تصل إلى حوالي 90 مليون جنيه استرليني، لإقناع النادي اللندني بالتخلي عن خدمات هدافه الأول.
وتطمح إدارة مانشستر في استغلال رغبة اللاعب في الرحيل عن توتنهام من أجل الفوز بالبطولات، لجلبه إلى أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
تغير الخطط بشأن فيرناندينو
أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن مانشستر سيتي قد يغير خططه مع فيرناندينو ولا يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم كونه أحد أهم العناصر داخل غرفة خلع الملابس.
النادي يرغب في استمرار اللاعب الفترة القادمة وأن يتواجد داخل الجهاز الفني بعد اعتزاله كرة القدم أيضًا.
رحيل كانتي مرفوض
حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن تشيلسي رفض عرضين الصيف الماضي لبيع نجولو كانتي بأكثر من 43 مليون جنيه إسترليني.
رومانو أشار لأن تشيلسي يضع نجولو كانتي ضمن اللاعبين الغير قابلين للمس بغض النظر عن المقابل المادي.
مانشستر سيتي يدخل سباق ديكلان رايس
أكدت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن مانشستر سيتي دخل سباق التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس.
اللاعب يحظى باهتمام ثنائي البريميرليج مانشستر يونايتد وتشيلسي مع رغبة ويست هام في الحصول على 60-80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن رايس.
بدلاء بوسكيتس في برشلونة
أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة بدأ عمله للتاعاقد مع بديل للاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس.
موندو أشارت للثلاثي إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي ومانويل لوكاتيلي من ساسولو ومايكل مرينو لاعب ريال سوسيداد.
بوسكيتس صاحب الـ32 ما زال يتواجد بشكل أساسي مع برشلونة ولكن إ>ارة النادي تهدف لإيجاد بديل له على المدى الطويل
عرض أومتيتي على ليفربول
حسب ديلي إكسبريس، تم عرض المدافع صامويل أومتيتي على ليفربول للتعاقد معه خلال الصيف المقبل حيث اكدت ليفربول سنترال أن 8 مليون يورو ستكون كافية للريدز للحصول على مدافع برشلونة.
ويسعى برشلونة للتخلص من صامويل أومتيتي في ظل إصاباته الكثيرة وعدم قدرته على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.
جوارديولا يتجه نحو جريليش
يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض كبير لأستون فيلا للحصول على خدمات جاك جريليش خلال سوق الانتقالات الصيف المقبل حسب فوتبول انسايدر.
بيب جوارديولا يرغب في التعاقد مع جاك جريليش بكل قوة مع مهاجم آخر خلال الصيف القادم.
تشيلسي وإنتر يترقبان وضع بيانيتش
أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن بطل الدوري الإيطالي إنتر ميلان والفريق الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا تشيلسي يترقبان وضع ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة.
بيانيتش انتقل لبرشلونة الصيف الماضي في صفقة تبادلية مع أرتور ولكن دون أن يحجرز مكانه بشكل أساسي مع الفريق.
الصحيفة أشارت لأن احتمالية الإعارة أو البيع مطروحان للحصول على خدمات ابن الـ31 عامًا