أخبار الانتقالات | عرض جديد لكين وصراع على بيرناردو سيلفا

كيميش يجدد مع بايرن ميونخ
أعلن بايرن ميونخ أن مدافعه يوشوا كيميش قد جدد عقده مع الفريق عقب نجاح المفاوضات بين الطرفين الجارية منذ أسابيع.
وأمضى الدولي الألماني متعدد الأدوار عقداً مع البافاري حتى 2025.
مصير رونالدو يبعده عن تشكيل يوفنتوس
صراع على بيرناردو سيلفا
ذكرت "Le 10 sport" أن كلاً من ميلان وبرشلونة راغبان في ضم بيرناردو سيلفا من صفوف مانشستر سيتي.
وسيعرض ميلان بحسب "ديلي ستار" استعارة اللاعب لموسمين مع أحقية الشراء مقابل قرابة 15 مليوناً.
كامافينجا سيغادر رين
أفاد "فابريزيو رومانو" بأن إدواردو كامافينجا قرر عدم تمديد عقده في صفوف رين الفرنسي والرحيل هذا الصيف.
رين يبحث بيع اللاعب مقابل 35 مليون يورو، وبحسب "ماركا"، باريس سان جيرمان قد يحسم الصفقة في الأيام المقبلة.
ميلان يتحرك نحو ميسياس
ذكرت "سكاي" أن جونيور ميسياس، لاعب كروتوني، هو آخر الأسماء المطروحة لدعم هجوم ميلان.
وقالت التقارير إن اللاعب يحظى باهتمام فيورنتينا ونابولي كذلك، بالإضافة لتورينو وأتالانتا، وسعره يقدر في حدود 10 مليون يورو.
إنتر يقترب من كوريا
أفادت "لاجازيتا" بأن خواكين كوريا أصبح قريباً من الانتقال لصفوف إنتر بعد رفع الأخير عرضه لقرابة 30 مليون يورو.
ويطلب لاتسيو 35 مليوناً على الأقل لبيع مهاجمه الدولي الأرجنتيني، وبحسب التقرير، قد يتوصل الفريقان لاتفاق في ظل المفاوضات التي يقودها وكيل اللاعب.
صفقة تبادلية محتملية بين يوفنتوس وتوتنهام
أوضحت "توتوسبورت" أن توتنهام مهتم بخدمات الدولي الأمريكي وستون مكيني، لاعب وسط يوفنتوس.
وقال التقرير إن سبيرز قد يعرض لاعبه تانجوي ندومبيلي في صفقة تبادلية في ظل خروج الفرنسي من حساباته.
لا عروض لماديسون
أوضح بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، في المؤتمر الصحفي للقاء وست هام أن نجمه جيمس ماديسون لم يتلق أي عرض للرحيل.
وارتبط صانع الألعاب الإنجليزي بالانتقال لصفوف آرسنال, ولكن المدفعجية تعاقدوا مع مارتين أوديجارد بنفس المركز في الأيام الماضية.
مانشستر سيتي يجهز عرضاً جديداً لكين
أوضحت "تيليجراف" أن مانشستر سيتي مستمر بعد في مطاردة قائد توتنهام هاري كين وسيتقدم بعرض جديد في الأيام القادمة.
وذكر التقرير أن موقف دانييل ليفي، رئيس سبيرز، لم يتغير بخصوص تمسكه بعدم رحيل نجمه إلى صفوف سيتي هذا الصيف.