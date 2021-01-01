أخبار الانتقالات | ظهور بديل كين وجنون برشلونة مع صلاح

مورينيو يريد لم الشمل بظهير مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي روما في الحصول على خدمات اللاعب ديوجو دالوت من صفوف مانشستر يونايتد.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن تأقلم اللاعب لن يكون مشكلة بسبب فترته مع ميلان.
توتنهام يجد بديل هاري كين
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي توتنهام في الحصول على خدمات المهاجم أندريه سيلفا من صفوف لايبزيج.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول لندن"، حيث أكد أن النادي يراه كبديل محتمل للإنجليزي هاري كين الذي قد يرحل قريبًا.
ليون ينضم لسباق ضم إيسكو من ريال مدريد
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي ليون سيحاول الحصول على خدمات اللاعب الإسباني إيسكو من صفوف ريال مدريد.
جاء هذا في ظل اهتمام يوفنتوس وميلان بالحصول على خدمات اللاعب الذي يعاني بالفعل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في النادي الملكي.
ليفربول يستغل مشاكل جناح تشيلسي
أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات اللاعب كالوم هودسون أودوي من صفوف تشيلسي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي سيحاول استغلال مشاكل اللاعب في البلوز وعدم حصوله على فرصة حقيقية تحت قيادة توماس توخيل المدير الفني للفريق.
تشيلسي مستعد لتقديم 100 مليون يورو لماركينيوس
كشفت تقارير صحفية اليوم عن استعداد نادي تشيلسي للحصول على خدمات البرازيلي ماركينيوس في صفوفه في أقرب فرصة ممكنة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو"، والتي أكدت أن النادي مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم اللاعب لصفوفه، بالرغم من تمسك باريس سان جيرمان به.
بعد رفضه الإمارات .. خاميس رودريجيز يقترب من الدوري القطري
يبحث الكولومبي خاميس رودريجيز؛ لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي، حاليًا عن وجهة جديدة للرحيل عن ناديه، بعدما وصل اتفق الطرفان على حتمية المغادرة خلال الفترة المقبلة.
خلال الساعات الماضية، تحدثت تقارير إماراتية، على رأسها صحيفة "الاتحاد الرياضي" عن وجود لاعب الوسط الكولومبي في مدينة دبي، للتفاوض مع أحد الأندية دون الكشف عن اسم نادٍ محدد.
لكن ساعات قليلة من هذه الأنباء، حتى أجمعت عديد التقارير الأجنبية عن وجود اللاعب في الدوحة، واقتراب انضمامه للدوري القطري.
هزيمة مبكرة؟ بوروسيا دورتموند يعترف أن الحفاظ على هالاند مستحيل!
أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند على استحالة الحفاظ على خدمات اللاعب النرويجي إرلينج هالاند في فريقه.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه وأكد خلالها أن الفريق سيقوم بكل ما في وسعه حتى يحافظ على اللاعب.
ما الذي قاله هانز يواخيم فاتسكه؟
وقال فاتسكه: "بكل تأكيد الأمر سيكون في غاية الصعوبة، لا أقول أنه مستحيل لكنه لن يكون سهلًا على الإطلاق".
وأضاف: "بكل تأكيد سنقوم بكل ما في وسعنا حتى نحافظ على نجوم الفريق معنا، وأن نبقي عليهم أوفياء لنا في المستقبل".
برشلونة رفض محمد صلاح مقابل 40 مليونًا فقط!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة كان قد رفض ضم المصري محمد صلاح إلى صفوفه أثناء حقبة جوسيب ماريا بارتوميو.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن اللاعب عُرض على برشلونة مقابل 40 مليونًا يورو فقط.