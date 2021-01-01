أخبار الانتقالات | جيرو يلمح بقربه من ميلان، وزياش معرض للبيع

المغربي لم يجد لنفسه مكانًا مع توخيل

بحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ حكيم زياش، نجم تشيلسي، مطلوب من الفرق الإيطالية وعلى رأسها نابولي وميلان.

وأشارت إلى أنّ توماس توخيل مدرب تشيلسي لا يرغب في بقاء المغربي ولن يعتمد عليه الموسم المقبل.