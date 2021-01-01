أخبار الانتقالات | طلبات راموس الخيالية وقلق ميسي

قالت "The Athletic" إن توتنهام لن يعين جينارو جاتوزو ليكون مدرباً للفريق الموسم المقبل.

في المقابل، أكد نيكولا شيرا الإيطالي أن الاتفاق تم بين الطرفين، وكذلك فابريزيو رومانو أوضح أن المفاوضات في طريق إيجابي.