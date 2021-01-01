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أخبار الانتقالات: صلاح مطلوب في باريس سان جيرمان، وبايرن يخشى خسارة فليك

آخر أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 لفرق برشلونة، ريال مدريد، ليفربول وكبار أوروبا

محدث
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Salah PSG
GettyImage

بايرن ميونخ منزعج من اهتمام ألمانيا بفليك

2021-04-12T09:11:10Z

هل يرحل بطل السداسية؟

أكد رئيس نادي بايرن ميونخ هربرت هاينر أنّ النادي يعيش فترات صعبة بسبب ارتباط هانز فليك بتدريب المنتخب الألماني.

ووصف هاينر فريقه "بالضحية" نتيجة اهتمام الإعلام بتواصل الاتحاد الألماني مع فليك لخلافة يواخيم لوف.

Hansi Flick Bayern
Getty

أزمة ديبالا لا تزال مستمرة في يوفنتوس

2021-04-12T09:08:51Z

أكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أنّ الفريق لم يتوصل لأي اتفاق مع باولو ديبالا بشأن تجديد عقده.

وأوضح أنّ النادي يتعامل بحرص ماليًا بسبب الأزمة الأخيرة وهو ما يهدد مغادرة اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2022

كريستال بالاس يقترب من ضم توفان

2021-04-12T09:06:42Z

بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ فلوران توفان، نجم مارسيليا، مطلوب في صفوف كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات المقبلة.

جدير بالذكر أنّ ميلان يحاول التعاقد مع اللاعب بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

Florian Thauvin a raté un penalty contre Nîmes
Getty

ميلان يواجه تعقيدات للحفاظ على أوغلو

2021-04-12T09:05:42Z

لا تزال المفاوضات بين هاكان تشالهان أوغلو وميلان على التمديد معقدة وذلك بسبب مطالب اللاعب المالية.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أكدت أنّ اللاعب يطلب 4.5 مليون يورو راتبًا سنويًا بينما يعرض ميلان مليون يورو أقل من ذلك.

محمد صلاح مطلوب في باريس سان جيرمان

2021-04-12T09:02:46Z

هل يخلف مبابي؟

كشفت "تيليفوت" الفرنسية أن باريس سان جيرمان بدأ مفاوضاته مع ليفربول لأجل التعاقد مع محمد صلاح خلال سوق الانتقالات المقبلة.
باريس سان جيرمان يجد صعوبة في الاحتفاظ بنجمه كيليان مبابي ولذلك يدرس التعاقد مع الفرعون المصري
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(C)Getty Images

صراع بين بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد لضم باريلا

2021-04-12T08:59:55Z

بحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد يحاولان خطف موهبة إنتر، نيكولو باريلا، خلال الصيف المقبل.

وقد تصل قيمة اللاعب إلى 60 مليون يورو لكن إدارة إنتر ترفض فكرة بيعه خلال الفترة المقبلة.

يوفنتوس يعرض هذا الثنائي لأجل كين

2021-04-12T08:44:51Z

مويس كين كان لاعبًا في يوفنتوس

يدرس نادي يوفنتوس التعاقد مع مويس كين، لاعب إيفرتون المعار إلى صفوف باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

وسوف يعرض البيانكونيري صفقة تبادلية بالتخلص من أدريان رابيو وآرون رامسي مقابل الحصول على اللاعب.

جدير بالذكر أنّ كين رحل إلى إيفرتون مقابل 25 مليون إسترليني.

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(C)Getty Images

مانشستر يونايتد يرغب في إعادة سام جونستون

2021-04-12T08:43:15Z

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد يضع سام جونستون، حارس مرمى وست بروميتش، خياره الأول حال رحل دافيد دي خيا أو دين هندرسون في الصيف المقبل.

وأصبح هندرسون الحارس الأساسي للفريق وهو ما يفتح الباب لمغادرة دي خيا.

2 مليون إسترليني حال قرر كافاني الرحيل

2021-04-12T08:38:16Z

مانشستر يونايتد سوف يخسر أموالًا

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ هناك بند في عقد إدينسون كافاني يجبر مانشستر يونايتد على دفع 2 مليون إسترليني للاعب حال رحل بالمجان في الصيف الجاري

وأوضحت الصحيفة أنّ مانشستر يونايتد قد يضطر لتمديد عقد اللاعب لعام إضافي لتجنب دفع هذا المبلغ.

Edinson Cavani Tottenham vs Man Utd Premier League 2020-21
Getty Images

أرتيتا يؤكد استمرار مارتينيلي

2021-04-12T08:34:46Z

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، أنّ جابرييل مارتينيلي، جزء من الفريق ولن يتخلى عنه خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ورفض المدرب الإسباني فتح الباب للتخلي عن اللاعب رغم عدم حصوله على دقائق لعب كافية خلال الموسم الجاري

تشيلسي يرفض التخلي عن كاي هافيرتس

2021-04-12T08:32:13Z

جدد تشيلسي إيمانه باللاعب الشاب كاي هافيرتس بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع المدرب توماس توخيل.

وكشفت التقارير الصحفية أن البلوز لن يتخلى عن اللعب ومستعد لمنحه فرصة أخرى للتألق في "ستامفورد بريدج".