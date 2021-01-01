أخبار الانتقالات: صلاح مطلوب في باريس سان جيرمان، وبايرن يخشى خسارة فليك

بايرن ميونخ منزعج من اهتمام ألمانيا بفليك
هل يرحل بطل السداسية؟
أكد رئيس نادي بايرن ميونخ هربرت هاينر أنّ النادي يعيش فترات صعبة بسبب ارتباط هانز فليك بتدريب المنتخب الألماني.
ووصف هاينر فريقه "بالضحية" نتيجة اهتمام الإعلام بتواصل الاتحاد الألماني مع فليك لخلافة يواخيم لوف.
أزمة ديبالا لا تزال مستمرة في يوفنتوس
أكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أنّ الفريق لم يتوصل لأي اتفاق مع باولو ديبالا بشأن تجديد عقده.
وأوضح أنّ النادي يتعامل بحرص ماليًا بسبب الأزمة الأخيرة وهو ما يهدد مغادرة اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2022
كريستال بالاس يقترب من ضم توفان
بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ فلوران توفان، نجم مارسيليا، مطلوب في صفوف كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات المقبلة.
جدير بالذكر أنّ ميلان يحاول التعاقد مع اللاعب بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.
ميلان يواجه تعقيدات للحفاظ على أوغلو
لا تزال المفاوضات بين هاكان تشالهان أوغلو وميلان على التمديد معقدة وذلك بسبب مطالب اللاعب المالية.
صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أكدت أنّ اللاعب يطلب 4.5 مليون يورو راتبًا سنويًا بينما يعرض ميلان مليون يورو أقل من ذلك.
محمد صلاح مطلوب في باريس سان جيرمان
هل يخلف مبابي؟
صراع بين بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد لضم باريلا
بحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد يحاولان خطف موهبة إنتر، نيكولو باريلا، خلال الصيف المقبل.
وقد تصل قيمة اللاعب إلى 60 مليون يورو لكن إدارة إنتر ترفض فكرة بيعه خلال الفترة المقبلة.
يوفنتوس يعرض هذا الثنائي لأجل كين
مويس كين كان لاعبًا في يوفنتوس
يدرس نادي يوفنتوس التعاقد مع مويس كين، لاعب إيفرتون المعار إلى صفوف باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.
وسوف يعرض البيانكونيري صفقة تبادلية بالتخلص من أدريان رابيو وآرون رامسي مقابل الحصول على اللاعب.
جدير بالذكر أنّ كين رحل إلى إيفرتون مقابل 25 مليون إسترليني.
مانشستر يونايتد يرغب في إعادة سام جونستون
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد يضع سام جونستون، حارس مرمى وست بروميتش، خياره الأول حال رحل دافيد دي خيا أو دين هندرسون في الصيف المقبل.
وأصبح هندرسون الحارس الأساسي للفريق وهو ما يفتح الباب لمغادرة دي خيا.
2 مليون إسترليني حال قرر كافاني الرحيل
مانشستر يونايتد سوف يخسر أموالًا
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ هناك بند في عقد إدينسون كافاني يجبر مانشستر يونايتد على دفع 2 مليون إسترليني للاعب حال رحل بالمجان في الصيف الجاري
وأوضحت الصحيفة أنّ مانشستر يونايتد قد يضطر لتمديد عقد اللاعب لعام إضافي لتجنب دفع هذا المبلغ.
أرتيتا يؤكد استمرار مارتينيلي
أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، أنّ جابرييل مارتينيلي، جزء من الفريق ولن يتخلى عنه خلال سوق الانتقالات المقبلة.
ورفض المدرب الإسباني فتح الباب للتخلي عن اللاعب رغم عدم حصوله على دقائق لعب كافية خلال الموسم الجاري
تشيلسي يرفض التخلي عن كاي هافيرتس
جدد تشيلسي إيمانه باللاعب الشاب كاي هافيرتس بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع المدرب توماس توخيل.
وكشفت التقارير الصحفية أن البلوز لن يتخلى عن اللعب ومستعد لمنحه فرصة أخرى للتألق في "ستامفورد بريدج".