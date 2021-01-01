أخبار الانتقالات | صفقة مجنونة ورايولا يعرض بوجبا على ليفربول

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت أن تشيلسي تلقى عرضًا من نظيره وست هام من أجل التعاقد مع كورت زوما.

وأوضحت أن المدرب ديفيد مويس يعتبر من أشد المعجبين بالمدافع الفرنسي، ويريد ضمه استغلالًا لمحاولة البلوز للتعاقد مع جول كوندي لاعب إشبيلية.

ووصل عرض وست هام لتشيلسي إلى 20 مليون جنيه استرليني، ومن غير الواضح حتى الآن موقف النادي اللندني منه.