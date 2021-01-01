أخبار الانتقالات | صفقة مانشستر سيتي المنتظرة ومورينيو يفاوض مدافع يوفنتوس

بديل حكيمي
حدد نادي إنتر الإيطالي، قيمة مالية تصل إلى 10 إلى 15 مليون يورو للتعاقد مع بديل أشرف حكيمي المتوقع انضمامه إلى باريس سان جيرمان.
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أشارت إلى أن هيكتور بيليرين مدافع آرسنال ودافيد زاباكوستا هما الأقرب لخلافة المغربي بالنادي الإيطالي.
بوسكيتس يتمنى بقاء ميسي
أكد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، أنه يتمنى استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصفوف النادي الكتالوني.
وقال نجم إسبانيا في مقابلة مع "كادينا سير":"نأمل أن يستمر في اللعب معنا العام المقبل، دعونا نرى ما إذا كان سيجدد عقده أم لا".
روما يراقب ديميرال
شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أكدت رغبة جوزيه مورينيو مدرب روما في التعاقد مع ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس.
وأوضحت أن يوفنتوس وضع مبلغ 40 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الذي ارتبط كذلك بالانتقال إلى إيفرتون.
بيع سيبايوس
لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، يبدو أنه لن يستمر مع ريال مدريد بعد عودته من فترة الإعارة مع آرسنال.
صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن اللاعب يعتبر من الأهداف الرئيسية لناديه السابق ريال بيتيس، الذي سبق وأن أعلن عن رغبته في العودة له من جديد.
وأوضحت أن ريال وضع مبلغ 30 مليون يورو للتخلي عن سيبايوس، ولكن القيمة تبدو مرتفعة جدًا بالنسبة لبيتيس وكذلك ميلان الذي أبدى اهتمامه باللاعب.
مفاوضات بوجبا
يعمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بجد خلال الفترة الحالية، من أجل تجديد عقد لاعب وسط الفريق بول بوجبا.
عقد بوجبا الحالي ينتهي في يونيو 2022، ويريد النادي الحفاظ على خدماته لفترة أطول بدلًا من خسارته بالمجان الصيف القادم.
شبكة "سكاي سبورتس" أشارت إلى أن المحادثات جارية حاليًا بين النادي الإنجليزي ومينو رايولا وكيل اللاعب، ومن المقرر حسم الموقف بشكل نهائي بعد عودته من اليورو.
رفض فافر
لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند السابق، أعلن رفضه لفكرة العمل بالدوري الإنجليزي من خلال كريستال بالاس.
وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية أن المدرب المخضرم كان على أعتاب التوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات الخميس الماضي لكن المحادثات انهارت.
قرار لينجارد
تستمر الشكوك المحيطة بمصير صانع الألعاب جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد، بسبب محاولات الأخير لضم جادون سانشو.
موقع "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزي أكد أن اللاعب الذي انتقل إلى وست هام على سبيل الإعارة وتألق بشكل لافت، ينتظر قرار النادي بخصوص صفقة سانشو لحسم مستقبله.
الأمور في الوقت الحالي تسير نحو رحيل لينجارد إلى وست هام بشكل دائم بعد تألقه المبهر مع الفريق.
الصفقة المنتظرة
صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت توقع جاك جريليش لاعب أستون فيلا انتقاله إلى مانشستر سيتي في أقرب فرصة ممكنة.
وأشارت إلى أن وكلاء اللاعب يثقون بشكل كامل في إكمال الدولي الإنجليزي انضمامه للفريق مقابل 100 مليون جنيه استرليني بعد انتهاء مشاركته في اليورو.
عروض فاران
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كشف عن موقفه من رحيل المدافع الفرنسي رافاييل فاران، وسط التكهنات المحيطة بمصيره.
بيريز قال في حواره لإذاعة "El Transistor":لا توجد أي عروض للتعاقد مع فاران، لو يريد الرحيل سيقول ذلك علنًا".
صفقة تبادلية
تقرير عبر موقع " Il Romanista" يكشف عن نية روما لإدراج لاعبه أمادو دياوارا في صفقة التعاقد مع لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا.
آرسنال يتمسك بمطالبه المالية بالحصول على مبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو، ولكن روما يواصل محاولاته نحو تخفيض هذه القيمة.