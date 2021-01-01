أخبار الانتقالات | صفقة ليفربول الجديدة وأجويرو يصدم برشلونة

ذكرت "سكاي" أن أندريا بيلوتي ليس متسرعاً لاختيار خطوته المقبلة، سواء التمديد مع تورينو أو الرحيل لفريق جديد.

وذكر التقرير أن بيلوتي يملك عقداً من تورينو مقابل ثلاثة مليون يورو في الموسم، كما يملك عرضاً من زينيت الروسي.