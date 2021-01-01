أخبار الانتقالات | صفقة تبادلية مرفوضة بين سيتي وأتلتيكو وعرض لخاميس

قالت "موندو" إن الياباني هيروكي أبي يريد الرحيل عن صفوف برشلونة بعد فشله في الوصول للفريق الأول.

المهاجم انضم من كاشيما قبل عامين ولكن الإصابات أثرت على مسيرته وجعلته يلعب مع الفريق الرديف.