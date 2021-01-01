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أخبار الانتقالات | صفقة تبادلية مرفوضة بين سيتي وأتلتيكو وعرض لخاميس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 5 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Saul Niguez Bernardo Silva GFX
Getty/Goal

أبي يريد الرحيل عن برشلونة

2021-09-05T07:27:38Z

قالت "موندو" إن الياباني هيروكي أبي يريد الرحيل عن صفوف برشلونة بعد فشله في الوصول للفريق الأول.

المهاجم انضم من كاشيما قبل عامين ولكن الإصابات أثرت على مسيرته وجعلته يلعب مع الفريق الرديف.

سيتي رفض مبادلة سيلفا مع ساؤول

2021-09-05T07:26:10Z

أوضحت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي رفض عرضاً من أتلتيكو مدريد بمبادلة ساؤول مع برناردو سيلفا.

وأراد البرتغالي الرحيل الصيف الماضي ولكن سيتي أراد بيعه فقط بحسب التقرير، ولذا رفض المبادلة مع الإسباني ساؤول المنتقل لتشيلسي.

مانشستر يعرض التمديد على فودين

2021-09-05T07:21:48Z

قالت "ديلي ستار" إن مانشستر سيتي عازم على تمديد عقد نجمه الشاب فيل فودين ورفع راتبه.

ويتقاضى فودين حالياً 40 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ويريد رفعه سيتي إلى 150 ألفاً بحسب التقرير.

أستون فيلا يريد مكيني

2021-09-05T07:20:07Z

قالت "صن" إن أستون فيلا مهتم بلاعب خط وسط يوفنتوس وستون مكيني الذي كان قريباً من الرحيل الصيف الماضي.

وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي سيعود في يناير بعرض لضم الدولي الأمريكي من البيانكونيري.

النني كان قريباً من جلطة سراي

2021-09-05T07:18:10Z

كشفت تقارير تركية في صحيفة "Milliyet" عن انهيار انتقال محمد النني لصفوف جلطة سراي في الميركاتو الصيف.

الدولي المصري كان قريباً من الانتقال مقابل 15 مليون يورو ولكن مطالبه الشخصية أوقفت الصفقة بحسب التقرير.

نجل بيكهام يحترف الكرة

2021-09-05T07:15:35Z

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حرب في مانشستر على هالاند

2021-09-05T07:15:09Z

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عرض تركي لخاميس

2021-09-05T07:13:32Z

ذكرت "آس" نقلاً عن "فوت ميركاتو" أن إسطنبول باشاك شاهير تقدم بعرض لضم خاميس رودريجيز من صفوف إيفرتون.

وخرج الكولومبي من حسابات رافائيل بينيتيز تماماً بالفريق الإنجليزي ولكن لم يرحل في الميركاتو الصيفي.