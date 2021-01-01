أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين يونايتد ويوفنتوس بطلها بوجبا وكين يضغط للخروج من توتنهام

إيكاردي يدرس الرحيل عن باريس سان جيرمان
بينت تقارير صحفية، أن ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان، يدرس الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة الليكيب الفرنسية، فإن المهاجم الأرجنتيني، يريد الرحيل عن صفوف باريس خلال الفترة المقبلة، وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أمراء العاصمة الفرنسية.
مانشستر يونايتد يعرض على يوفنتوس صفقة تبادلية بطلها بول بوجبا
أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة مانشستر يونايتد في الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيكون بطلها بول بوجبا.
وبحسب تودو فيشاجيس، فإن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع ديان كولوسيفسكي، لاعب يوفنتوس في صفقة تبادلية مع بول بوجبا لاعب الشياطين الحمر خلال الصيف المقبل.
ووضعت إدارة الشياطين الحمر، لاعب يوفنتوس الشاب بديل لها في حال فشل التعاقد مع أحد من ثنائي بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، أو إرلينج هالاند.
ليفربول يتحرك لتحويل صفقة كاباك إلى بيع دائم
كشفت تقارير صحفية، أن الجهاز الفني لنادي ليفربول بقيادة يورجن كلوب، يدرس تحويل صفقة أوزان كاباك لاعب شالكة المعار للريدز، إلى بيع دائم.
وكان كاباك قد انضم إلى ليفربول، على سبيل الإعارة في يناير الماضي، من شالكة الألماني ونجح في خطف الأنظار إليه مما جعل ليفربول يفكر في تحويل الصفقة إلى بيع دائم.
وبحسب موقع 90min، فإن ليفربول يريد تحويل الصفقة إلى بيع نهائي، ويرحب اللاعب بالانتقال إلى ليفربول.
تحديد موعد مفاوضات تجديد عقد ديبالا مع يوفنتوس
أشارت تقارير صحفية، إلى تحديد موعد جلوس باولو ديبالا لاعب يوفنتوس مع إدارة فريقه، للنقاش حول تجديد العقد المبرم بين الطرفين.
وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن يوفنتوس سيجلس مع اللاعب الأرجنتيني، في شهر مايو المقبل لاستمرار المفاوضات حول تجديد العقد.
وكشفت الصحيفة أن إدارة البيانكونيري عرضت على ديبالا 10 ملايين يورو، ولكنه يطمح إلى زيادة راتبه، ليتم تجميد المفاوضات قبل أن تعود من جديد في مايو القادم.
كين يضغط على توتنهام للرحيل في تلك الحالة
أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة هاري كين في الرحيل عن توتنهام في الصيف المقبل، ومطالبته للإدارة بالرحيل في حال فشل الفريق في الوصول لدوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة ذا أتلتيك، فإن هاري كين سيطلب الرحيل عن فريقه في حال فشل الوصول لدوري أبطال أوروبا، بسبب عدم رغبته في الابتعاد عن البطولة الأوروبية لمدة موسمين على التوالي.
ويحتل توتنهام حاليًا المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق ست نقاط عن وست هام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع أوبلاك من أتلتيكو مدريد
كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب موقع 90min، فإن مانشستر يونايتد يسعى لتدعيم حراسة مرماه بالتعاقد مع الحارس السلوفيني أوبلاك، الذي لا يمانع في الانضمام إلى قلعة أولد ترافورد.