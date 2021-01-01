أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين يونايتد ويوفنتوس بطلها بوجبا وكين يضغط للخروج من توتنهام

بينت تقارير صحفية، أن ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان، يدرس الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة الليكيب الفرنسية، فإن المهاجم الأرجنتيني، يريد الرحيل عن صفوف باريس خلال الفترة المقبلة، وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أمراء العاصمة الفرنسية.