أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي ونيمار يجدد عقده مع باريس

أشارت تقارير إلى دخول ليفربول في سباق التعاقد مع إدواردو كامافينجا، لاعب استاد رين الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة إكسبريس الإنجليزية، فإن إدارة الريدز تريد التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب، ليحل محل جورجينو فينالدوم لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا يريد تجديد العقد.

ومن المتوقع ألا تكون صفقة كامافينجا سهلة على الريدز، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، وعلى رأسهم ريال مدريد.