أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس ونجم دورتموند بديل مبابي في باريس

صفقة تبادلية منتظرة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد
أفادت تقارير صحفية، إلى رغبة مانشستر يونايتد، في استعادة لاعب الفريق السابق، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط رونالدو بالرحيل عن صفوف السيدة العجوز، خلال الصيف المقبل، بعد غيابه عن الفوز بالألقاب بالرغم من تحقيقه من العديد من الأرقام القياسية.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة الشياطين الحمر، تفكر في الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس، يعود من خلالها رونالدو إلى أولد ترافورد، وينتقل بول بوجبا إلى البيانكونيري.
باريس سان جيرمان يستهدف نجم بوروسيا دورتموند ليحل محل مبابي
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إدارة باريس سان جيرمان، في التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند، ليحيل محل كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي في حال رحيله.
وارتبط مبابي بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمامات من ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب.
ووفقًا لصحيفة ذا أتلتيك، فإن إدارة باريس سان جيرمان، تريد التعاقد مع جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند ليحل محل مبابي في حال رحيله عن الفريق.
ميلان يستعد لتجديد عقد سيمون كيير
دخلت إدارة ميلان في مفاوضات مع سيمون كيير، مدافع الفريق لتجديد عقده خلال فترة المقبلة، بعد اقتراب العقد مع نهايته، وتريد إدارة الروسونيري الحفاظ على لاعبها.
وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 32 عامًا رفقة ميلان، في عام 2022، ولكن لن تمانع الإدارة في تجديد عقد اللاعب المخضرم لمدة موسم واحد، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة كالتشيو ميركاتو.
وشارك كيير هذا الموسم في 32 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفًا واحدًا.
برشلونة يفكر في استعادة لاعبه من بوروسيا دورتموند
أشارت تقارير صحفية، على رغبة إدارة برشلونة استعادة لاعبه الفريق الشاب الذي انضم إلى بوروسيا دورتموند خلال الفترة الماضية.
وبحسب صحيفة Fichajes، إن إدارة برشلونة تسعى للتعاقد مع ماتيو موري لاعب بوروسيا دورتموند من جديد، بعد رحيله من اكاديمية الفريق.