أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس ونجم دورتموند بديل مبابي في باريس

أفادت تقارير صحفية، إلى رغبة مانشستر يونايتد، في استعادة لاعب الفريق السابق، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط رونالدو بالرحيل عن صفوف السيدة العجوز، خلال الصيف المقبل، بعد غيابه عن الفوز بالألقاب بالرغم من تحقيقه من العديد من الأرقام القياسية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة الشياطين الحمر، تفكر في الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس، يعود من خلالها رونالدو إلى أولد ترافورد، وينتقل بول بوجبا إلى البيانكونيري.