أخبار الانتقالات | صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس، وبيل مطلوب في آرسنال

صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أكدت أن جاريث بيل مرشح للرحيل إلى صفوف آرسنال في يناير المقبل على سبيل الإعارة

وأشارت إلى أنّ ألكسندر لاكازيت قد يغادر وبالتالي سيكون بيل خيارًا هجوميًا لكتيبة أرتيتا