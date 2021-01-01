أخبار الانتقالات | مصير رونالدو وصفقة برشلونة وآرسنال التبادلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما في الحصول على خدمات الفرنسي كليمون لونجليه في صفوف فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، والذي أكد أن النادي الإيطالي سيحاول ضم اللاعب في الفترة المقبلة.

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