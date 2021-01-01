أخبار الانتقالات | صفقة أجويرو الفاشلة وسيتي يضحي بسيلفا

أكدت "لاجازيتا" أن أوليفييه جيرو قد حسم أمره وقرر الانتقال لصفوف ميلان الصيف الحالي.

اللاعب عقده ينتهي مع تشيلسي هذا الشهر ويحق له الانتقال مجاناً إلى أي فريق جديد، وسط مفاوضات مكثفة مع العملاق الإيطالي بحسب التقارير.