أخبار الانتقالات | صراع على يوفيتش وليفربول خلف كومان

بي إس في يعلن رحيل نجميه
أكد مدرب بي إس في أن النجمين الدوليين دونيل مالين ودينزل دومفريس سيرحلان هذا الصيف.
المدرب روجر شميدت قال مع "NOS إنه توقع رحيلهما منذ الصيف الماضي وأنه يجهز نفسه لفرضية رحيل نجمي هولندا.
يوفنتوس يتابع سانشيس
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس مهتم بخدمات ريناتو سانشيس، نجم ليل.
اللاعب تألق في مشاركته مع البرتغال في أمم أوروبا الجارية ويحظى باهتمام عدة أندية بأوروبا.
آرسنال في مفاوضات مع تافاريس
أكد فابريزيو رومانو وجود مفاوضات مباشرة بين لاعب بنفيكا نونو تافاريس وآرسنال بالساعات الماضية.
المدافع يحظى باهتمام عدة أندية أخرى ولكنه قريب من الانضمام لصفوف المدفعجية بحسب التقرير.
رامزي يحسم قراره
أوضحت "سكاي" أن آرون رامزي، النجم الويلزي قرر الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل.
اللاعب عانى من عدم المشاركة بصفة أساسية ومستمرة مع البيانكونيري، مما ربطه بالعودة لإنجلترا من جديد.
صراع ثنائي على يوفيتش
"آس" تحدثت عن وجود صراع ثنائي على خدمات مهاجم ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش.
اللاعب مطلوب في ميلان حال فشل الأخير بضم أوليفييه جيرو، وفريق آخر لم يسميه التقرير.
فلامنجو يرفض التفريط في فيتينيو
علمت مصادر "جول" أن فلامنجو يرفط التفريط في خدمات لاعب البرازيلي فيتينيو رغم العروض.
وبحسب مصادر جول، تقدم الاتفاق السعودي بعرض قيمته ثلاثة ملايين يورو لضم اللاعب، ولكن النادي البرازيلي متمسك بخدمات مهاجمه.
أندرسون قد يعود للاتسيو
أوضحت "سكاي" أن فيليبي أندرسون، الجناح البرازيلي، قد يعود من جديد لصفوف لاتسيو.
اللاعب لم ينجح في التألق في إنجلترا بقميص وست هام الذي يلعب له منذ موسمين.
ليفربول يطارد كومان
ذكرت "سبورت1" أن ليفربول انضم للأندية المهتمة بخدمات جناح بايرن ميونخ كينجسلي كومان.
اللاعب الفرنسي حتى الآن لم يمدد عقده مع ناديه الألماني وقالت التقارير إنه يطالب براتب مرتفع يرفض دفعه بايرن ميونخ.