أخبار الانتقالات | صراع على معذب برشلونة ورحيل ستيرلينج

كشف مدرب حراس المرمى في ليفربول جون أشتربرج مع "ميرور" أنه يتابع شخصياً حارس فينورد جستن بيلو.

وقال أشتربرج للجريدة إن بيلو أحرز تقدماً كبيراً في مسيرته مؤخراً، ولكن ذلك لا يعني أن ليفربول سيضمه، ولكنه يتابع مسيرته عن كثب.