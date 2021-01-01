أخبار الانتقالات | صراع ثلاثي على كوتينيو ومانشستر يطارد روميرو

ميلان يمدد عقد كالابريا
أعلن ميلان التوصل لاتفاق مع مدافعه دافيدي كالابريا للاستمرار في صفوفه وتمديد عقده.
اللاعب وقع على عقد جديد سينتهي بحلول يونيو 2025، وبحسب التقارير سيتقاضى راتباً يبلغ 2.6 مليون يورو بالموسم.
صراع جديد بين الأهلي والنصر
مانشستر يونايتد يحدد بديل فاران
قرر مانشستر يونايتد التحرك نحو لاعب ليون يواخيم أندرسين في حال فشل بضم رافاييل فاران من ريال مدريد بحسب "فوت ميركاتو".
أندرسين لعب الموسم الماضي مع فولهام بإنجلترا وجذب الانتباه رغم هبوط الفريق للدرجة الأولى.
تيفيز يرحب بالولايات المتحدة
ذكرت "ESPN" أن الوجهة المقبلة لكارلوس تيفيز على الأرجح ستكون الدوري الأمريكي.
اللاعب أعلن الرحيل عن بوكا جونيورز وبحسب التقرير تلقى حتى الآن ثلاثة عروض من أندية أمريكية.
بايرن ميونخ يتابع نجم الهلال
تياجو موتا يتولى تدريب سبيزيا
سيخوض تياجو موتا تجربة تدريبية جديدة في إيطاليا عقب الأولى مع جنوى بعد الإعلان عن توليه تدريب سبيزيا.
المدرب الإيطالي البرازيلي سيخلف فيشينزو إيطاليانو الذي رحل لتدريب فيورنتينا هذا الصيف.
سامبدوريا متمسك بدامسجارد
أوضحت "لاجازيتا" أن سامبدوريا متمسك بنجم الدنمارك الذي تألق في اليورو ميكيل دامسجارد.
متوسط الميدان يحظى بمتابعة عديد الأندية حول أوروبا ويقدر ثمنه في حدود 40 مليون يورو.
أتالانتا يحدد سعر روميرو لمانشستر
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن أتالانتا يطلب 60 مليون يورو لبيع مدافعه كريستيان روميرو لصفوف مانشستر يونايتد.
اللاعب يلعب مُعاراً مع يوفنتوس ولكن أتالانتا يحق له دفع 16 مليون يورو للشراء النهائي.
صراع ثلاثي على كوتينيو
ذكرت "سبورت" أن ليستر سيتي مستمر في إبداء الاهتمام بخدمات فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة غير المرغوب فيه بالنادي الكتالوني.
ليستر ليس الوحيد بحسب التقرير، ولكن معه الثنائي ميلان وإنتر الذان يتابعان موقف اللاعب عن كثب.