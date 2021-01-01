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أخبار الانتقالات: صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على روديجر، ولينجارد يرفض التجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Antonio Rudiger Chelsea 2021-22
Getty

مانشستر سيتي يرغب في ضم هيرنانديز

2021-09-07T20:54:25Z

باريس سان جيرمان في المنافسة

كشفت "كالتشيو ميركاتو" أنّ مانشستر سيتي يطارد الظهير الأيسر لنادي ميلان تيو هيرنانديز.

وأوضحت أنّ باريس سان جيرمان كان يرغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الأخيرة وسوف يكرر المحاولات في الصيف المقبل.

Theo Hernandez Milan 202021
Getty

ويليان: لم أكن سعيدًا في آرسنال

2021-09-07T20:52:25Z

أكد لاعب آرسنال السابق، ويليان، أنّه لم يكن سعيدًا مع الفريق اللندني ولذلك قرر الرحيل.

وأشار إلى أنّ الوضع مع الجانرز لم يكن الأفضل وأنّ اختياره العودة للبرازيل كان الأنسب

تشيلسي لم يتراجع عن فكرة ضم كوندي

2021-09-07T20:42:47Z

أكدت صحيفة "ستاندرد سبورت" أنّ تشيلسي لم يتراجع عن فكرة ضم جول كوندي من إشبيلية وسوف يحاول مجددًا في صيف 2022

وكان جوليان لوبيتيجي مدرب إشبيلية قد ذكر أنّ سبب رفض بيع المدافع هو أنّ العرض لم يكن مرضيًا ماليًا

Kounde Chelsea GFX
Getty / Goal

صراع بين بايرن ميونخ وريال مدريد لأجل روديجر

2021-09-07T20:41:46Z

مدافع تشيلسي مطلوب بين كبار أوروبا

كشفت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد وبايرن ميونخ يحاولان استغلال اقتراب عقد أنطونيو روديجر من الانتهاء في تشيلسي لضمه مجانًا الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أنّ توماس توخيل مدرب البلوز يحاول إقناع اللاعب بالتمديد

يوفنتوس يدرس التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش

2021-09-07T20:40:13Z

كشفت "توتو سبورت" أنّ يوفنتوس سوف يعود لأجل التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا

وأوضحت أنّ توتنهام وأتلتيكو مدريد في صراع لضم اللاعب لكن البيانكونيري قد يخطفه في النهاية

آرسنال يرفض عرضًا من جلطة سراي لأجل النني

2021-09-07T20:38:29Z

أكدت شبكة سكاي سبورت أنّ آرسنال رفض عرضًا من جانب جلطة سراي للتوقيع مع محمد النني.

ورغم أنّ الدولي المصري لم يعد يشارك بصورة منتظمة لكن المدرب ميكيل أرتيتا يرغب في بقاء اللاعب.

لينجارد يرفض تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

2021-09-07T20:35:46Z

موقف غير متوقع

أكدت شبكة ESPN أنّ مانشستر يونايتد عرض على جيسي لينجارد تمديد عقده لكن اللاعب رفض العرض.
وينتهي عقد نجم الشياطين الحمر في الصيف المقبل واللاعب يرفض التمديد قبل التأكد من وجوده ضمن خطة المدرب سولشاير
Jesse Lingard Manchester United Pre-season
Getty Images