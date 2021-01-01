أخبار الانتقالات: صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على روديجر، ولينجارد يرفض التجديد

أكد لاعب آرسنال السابق، ويليان، أنّه لم يكن سعيدًا مع الفريق اللندني ولذلك قرر الرحيل.

وأشار إلى أنّ الوضع مع الجانرز لم يكن الأفضل وأنّ اختياره العودة للبرازيل كان الأنسب