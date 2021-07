أخبار الانتقالات | صراع إنجليزي على ساؤول، ومحاولة تمديد عقد شاو

يقترب نادي مانشستر يونايتد من إتمام التعاقد مع جيروم بواتينج في ظل رغبة بايرن ميونخ في التخلص منه

Manchester United are not considering a move for Jerome Boateng - and he’s not joining Hertha Berlin or PSV this summer. 🔴🇩🇪 #MUFC



Jerome Boateng will pick his new club in the next days. He’s not in a rush.