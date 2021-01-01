أخبار الانتقالات | صراع إنجليزي على ساؤول، ومحاولة تمديد عقد شاو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد عرض على لوك شاو تجديد عقده مع الفريق بعد المستوى الكبير الذي ظهر به الموسم الماضي

كما أنّ شاو ظهر بشكل مميز مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020 وقادهم للنهائي الذي سجل فيه أمام إيطاليا