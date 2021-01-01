أخبار الانتقالات | صدمة مبابي وبديل رونالدو في يوفنتوس

ذكرت "سكاي" أن سامبدوريا طامح في التعاقد مع لوكا يوفيتش من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة.

النادي الإيطالي يبحث عن رأس حربة وتواصل مع نابولي بخصوص أندريا بيتانيا بحسب التقرير، كما طُرحت إمكانية ضم فرانك ريبيري الذي انتهى عقده مع فيورنتينا.