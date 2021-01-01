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أخبار الانتقالات | صدمة ألمانية لليفربول وجاكا مستمر في آرسنال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الخميس 31 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Granit Xhaka Arsenal 2020-21
Getty Images

كوتينيو وجريزمان مستمران مع برشلونة

2021-07-31T07:46:18Z

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برشلونة يستعلم عن لوكاتيلي

2021-07-31T07:38:07Z

ذكرت "موندو" نقلاً عن مصادر إيطالية أن برشلونة استعلم من ساسوولو عن موقف نجمه مانويل لوكاتيلي.

واجتمع ساسوولو مع يوفنتوس بخصوص اللاعب، ولكن لم يتوصل لاتفاق حول قيمة الصفقة المنتظرة بعد.

انهيار صفقة روميرو إلى توتنهام

2021-07-31T07:37:00Z

ذكرت "سكاي" أن انتقال كريستيان روميرو من أتالانتا إلى توتنهام قد توقف.

وبحسب التقرير، فشل الفريقان في التوصل لاتفاق حول قيمة اللاعب رغم رغبة الأخير في اللعب لسبيرز.

مهاجم أمريكا يجذب أنظار آرسنال

2021-07-31T07:35:15Z

ذكر جرانت وول، الصحفي الأمريكي، أن مواطنه لاعب المنتخب الأول ماتيو هوبي، مهاجم شالكه، يحظى باهتمام عدة أندية إنجليزية.

وأفاد وول بأن الثنائي آرسنال وإيفرتون يتابعان لاعب شالكه عقب تألقه في منافسات الكأس الذهبية.

صفقان من البرازيل لساسوولو

2021-07-31T07:33:30Z

علم جول أن ساسوولو نجح في ضم الثنائي روان وماتيوس هنريكي من صفوف جريميو.

وسينضم هنريكي مباشرة هذا الصيف، بينما سيتأجل انتقال روان حتى يناير القادم.

لا عروض إنجليزية لضم برايثوايت

2021-07-31T07:31:59Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن برشلونة لم يتلق أي عروض لضم مارتين براثوايت من صفوفه.

وتم ربط اللاعب بوست هام ولكن بحسب التقرير لم يتلق عروضاً بعد منه، وكذلك الوضع فيما يخص ميراليم بيانيتش ويوفنتوس.

جالاجر يترك تشيلسي نحو بالاس

2021-07-31T07:31:00Z

أعلن تشيلسي انضمام متوسط ميدانه الشاب كونور جالاجر لصفوف كريستال بالاس على سبيل الإعارة.

وسيلعب اللاعب الصغير الموسم المقبل مُعاراً مع بالاس ضمن سلسلة متواصلة من الإعارات.

جاكا يجدد مع آرسنال

2021-07-31T07:29:06Z

أفادت عدة مصادر مثل "سكاي" و"The Athletic" أن آرسنال عرض على جرانيت جاكا تمديد عقده عقب فشل انتقاله لصفوف روما.

روما يرفض تلبية مطالب آرسنال رغم الاتفاق الشخصي مع اللاعب، مما دفع آرسنال لعرض عقد جديد حتى 2025 بحسب التقرير.

ليفربول يفشل في ضم نوهاوس

2021-07-31T07:27:47Z

ذكرت "سبورت1" أن ليفربول لن يكون قادراً على ضم فلوريان نوهاوس من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب سعره.

اللاعب سعره بحسب التقرير يقدر في حدود 40 مليون يورو، المبلغ الذي لن يدفعه النادي الإنجليزي، بالإضافة لكون اللاعب ليس متسرعاً للرحيل عن فريقه.