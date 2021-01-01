أخبار الانتقالات | شيفشينكو يعود إلى إيطاليا ونيوكاسل يطلب تير تشيجن

ثلاث صفقات لبرشلونة
كشفت قناة "TV3" الكتالونية أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، وعد بإتمام ثلاث صفقات لدعم الفريق.
وستكون الصفقات في يناير المقبل، وجاء ذلك عبر تصريحات أدلى بها لابورتا في عشاء مع عدد من روابط مشجعي البلوجرانا الجمعة.
وتوقعت "آس" أن أحد تلك الصفقات ستكون سيدرك بوكامبو، لاعب سينوبو الصيني، والذي ينتهي عقده بحلول يناير المقبل.
نيوكاسل يعرض ضم تير شتيجن
ذكرت "إل ناسيونال" أن نيوكاسل عرض على برشلونة التعاقد مع حارسه ونجمه مارك أندريه تير شتيجن.
وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي عرض 55 مليون يورو للتعاقد مع الحارس الألماني من صفوف البلوجرانا.
ريال يضغط لضم روديجر
أوضحت "آس" أن ريال مدريد مستمر في ضغطه من أجل التعاقد مع أنطونيو روديجر.
ويعرض الفريق الملكي عقداً لضم الألماني بحلول نهاية الموسم مجاناً، ولكن اللاعب بحسب التقارير يطلب راتباً 11 مليون يورو بالموسم.
يوفنتوس يتحرك نحو فيتسل
ذكرت "بيلد" أن يوفنتوس قد يتحرك لضم أكسيل فيتسل من بوروسيا دورتموند في يناير المقبل.
وينتهي عقد البلجيكي في نهاية الموسم، ولكن دورتموند لا يمانع رحيله بسبب راتبه الضخم.
فلاهوفيتش يرفض آرسنال
شيفشينكو يقترب من تدريب جنوى
ذكرت "سكاي" أن جنوى سيقيل مدربه دافيدي بالارديني عقب التعادل الجمعة مع إمبولي 2-2 بالدوري الإيطالي.
وأضاف التقرير أن سيخلف بالارديني في منصبه أندري شيفشينكو، نجم ميلان السابق ومدرب أوكرانيا الأخير، وليس أندريا بيرلو كما ذكرت تقارير.