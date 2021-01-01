أخبار الانتقالات | سيتي يلتقي توتنهام بخصوص كين ويوفيتش يحسم مستقبله

ذكرت "تيليجراف" أن مساء الأحد سيشهد مقابلة بين دانييل ليفي، رئيس توتنهام، مع نظرائه في مانشستر سيتي على هامش مباراة الفريقين بالدوري.

وأوضح التقرير أن سيتم مناقشة صفقة هاري كين في المقام الأول رغم تمسك ليفي بعدم بيع نجمه، وسط إصرار من اللاعب على فرض رغبته بالرحيل.