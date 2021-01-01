أخبار الانتقالات | سيتي يلتقي توتنهام بخصوص كين ويوفيتش يحسم مستقبله

عقبة وحيدة تعطل انتقال فلورينزي لميلان
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن انتقال أليساندرو فلورينزي لصفوف ميلان متوقف بسبب تواجد مسؤولي روما بلندن لحسم صفقة أبراهام.
وأضاف التقرير أن بعودة المدير الرياضي تياجو بينتو في الساعات القادمة ينتظر أن تُحسم الصفقة بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء بين الناديين.
نيس يجهز عرضاً ضخماً لنجم سيلتيك
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن نيس سيعرض قرابة 20 مليون يورو لضم أودسون إدوارد من صفوف سيلتيك هذا الصيف.
وسجل إدوارد هدفاً وصنع آخر في مباراتين حتى الآن في الدوري المحلي، بينما اكتسح نيس حامل اللقب ليل برباعية نظيفة شهدت تألق مهاجمه كاسبر دولبرج الذي سجل مرتين.
كوستا رسمياً إلى مينييرو
أعلن أتلتيكو مينييرو البرازيلي رسمياً عن تعاقده مع البرازيلي الإسباني دييجو كوستا في الساعات الماضية.
واستمر كوستا بدون فريق منذ ترك أتلتيكو مدريد منتصف الموسم الماضي رغم ارتباطه بعديد الفرق في أوروبا وخارجها.
فييرا يطالب بالصفقات عقب مذبحة تشيلسي
طالب مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا إدارة ناديه بالتدعيمات من سوق الانتقالات عقب الهزيمة الثقيلة بثلاثية من تشيلسي في افتتاح الموسم.
وقال فييرا للإعلام عقب اللقاء: "بالنظر لدكة البدلاء لا نملك إلا هؤلاء الشباب الذين قدموا تحضيرات طيبة قبل الموسم ولكن ليسوا بعد على المستوى المطلوب للدوري، نحتاج للعمل وجلب المزيد من اللاعبين".
روما يحسم صفقة أبراهام
أوضحت عدة مصادر إيطالية وإنجليزية أبرزها "سكاي" أن روما نجح في إقناع تامي أبراهام بقبول عرض النادي الإيطالي للانضمام لصفوفه.
وتواجد تياجو بينتو، المدير الرياضي لروما، في لندن بالأيام الماضية لإقناع مهاجم تشيلسي بعد التوصل لاتفاق بين الناديين مقابل 40 مليون يورو تقريباً.
يوفيتش يرحب بالانتقال لإنتر
قالت "إكسبريسو" الصربية إن لوكا يوفيتش منفتح على فرضية مغادرة ريال مدريد مُعاراً من جديد للعب أساسياً هذا الموسم.
وأضاف التقرير أن المهاجم الصربي يرحب بفرضية اللعب لصفوف إنتر، ولكن الأخير ينتظر لمعرفة طلبات النادي الملكي المادية.
مورينيو يقرر بيع فيلار
أفادت "آس" بأن روما وضع متوسط ميدانه الإسباني جونزالو فيلار على قائمة المغادرين هذا الصيف.
اللاعب الشاب لا يدخل في حسابات المدير الفني جوزيه مورينيو بحسب التقرير، ويحظى باهتمام في الليجا.
ليفي يلتقي مسؤولي سيتي بخصوص كين
ذكرت "تيليجراف" أن مساء الأحد سيشهد مقابلة بين دانييل ليفي، رئيس توتنهام، مع نظرائه في مانشستر سيتي على هامش مباراة الفريقين بالدوري.
وأوضح التقرير أن سيتم مناقشة صفقة هاري كين في المقام الأول رغم تمسك ليفي بعدم بيع نجمه، وسط إصرار من اللاعب على فرض رغبته بالرحيل.