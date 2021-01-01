أخبار الانتقالات | سولشاير يحافظ على لينجارد ودي ليخت يترك يوفنتوس

برشلونة يراقب ستيرلينج
قالت تقارير إسبانية إن برشلونة يريد التعاقد مع رحيم ستيرلينج من صفوف مانشستر سيتي.
وذكرت "سبورت" أن النادي الكتالوني يريد استغلال تراجع مكانة الجناح الإنجليزي في فريقه وضمه على سبيل الإعارة يناير المقبل. المزيد هنا
توخيل: تشيلسي لم يحاول ضم كين
أكد مدرب تشيلسي توماس توخيل أن ناديه لم يحاول الصيف الماضي التعاقد مع هاري كين من توتنهام.
الألماني أوضح أنه سعيد باستمرار الدولي الإنجليزي مع سبيرز، وذلك بعد ارتباطه بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي.
آرسنال سيجدد للاكازيت
أوضحت "ESPN" أن آرسنال يسعى لتمديد عقد مهاجمه أليكساندر لاكازيت، وهو الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري.
وارتبط اللاعب بحسب التقارير بيوفنتوس وعدة أندية تسعى لضمه مجاناً بعد نهاية عقده في يوفنتوس.
مفاوضات بين يونايتد وفيرنانديش
قال "إكريم كونور" إن مانشستر يونايتد يسعى لتمديد عقد نجمه برونو فيرنانديش حتى 2027.
الصحفي التركي أوضح أن المفاوضات لم تنطلق بصفة مباشرة بعد، ولكن يُتوقع أن تبدأ في أقرب فرصة.
ميلان يتابع نجم بروج
قال "كالتشيو ميركاتو" إن ميلان بالوقت الراهن يتابع تشارلز دي كاتيليز من بروج لتعزيز خط وسطه.
بحث ميلان عن لاعب صانع ألعاب مستمر، والبلجيكي هو آخر الأسماء التي يتم ربطها بالروسونيري.
إنتر ميامي يستمر في مطاردة ميسي
مويس: سولشاير هو من طلب بقاء لينجارد
قال ديفيد مويس، مدرب وست هام، في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد أن جيسي لينجارد استمر مع الأخير بناء على رغبة مدربه أولي جونار سولشاير.
وأضاف مويس أن لينجارد لم يمانع العودة لصفوف الفريق الذي لعب وتألق معه في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة.
رايولا: دي ليخت قد يغادر يوفنتوس
كشف مينو رايولا، وكيل ماتايس دي ليخت، أن المدافع قد يترك يوفنتوس الصيف المقبل.
وأوضح رايولا مع "راي" أن مستقبل الهولندي مفتوح، وأنه قد يزامل أليسيو رومانيولي في يوفنتوس حال انتهى عقد قائد ميلان ورحل للبيانكونيري، أو قد يرحل اللاعب لفريق آخر.