مدونة حية

أخبار الانتقالات | سولشاير مهدد بالإقالة وتيلمانس يفتح الباب للرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Ole Gunnar Solskjaer
Getty

يوري تيليمانس يترك الباب مفتوحًا لرحيله

2021-09-14T19:10:59Z

أكد يوري تيليمانس في تصريحات مع شبكة سكاي سبورت أنّه لا يمانع الرحيل عن ليستر سيتي 

وينتهي عقد اللاعب في صيف 2023 وقد يحاول أكثر من فريق على رأسهم برشلونة وليفربول ضمه في الصيف المقبل.

ويلشير يقترب من العودة إلى آرسنال

2021-09-14T19:08:57Z

أبدى جاك ويلشير رغبته العودة إلى آرسنال خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك عقب تصريحات ميكيل أرتيتا الذي أكد فيها أنّ الباب مفتوح لعودة اللاعب

سولشاير مهدد بالإقالة من مانشستر يونايتد

2021-09-14T18:07:20Z

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية" أنّ أولي جونار سولشاير مهدد بالإقالة من مانشستر يونايتد بعد الخسارة أمام يونج بويز.

وأشارت إلى أنّ المدرب يجب أن يشعر بالقلق بعد الهزيمة في أسهل مباراة في المجموعات

لينو يستعد لمغادرة آرسنال

2021-09-14T10:39:16Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن لاعب آرسنال بيرند لينو يفكر في الرحيل جديًا عن صفوف الفريق في الصيف القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي ميل"، والتي أكدت أن السبب يعود لتراجع ترتيبه في حراسة مرمى الفريق.

ليمار ضحية صفقة جريزمان

2021-09-14T10:39:06Z

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إسبانية فنادي أتلتيكو مدريد قد يفرط في خدمات لاعبه توماس ليمار في الصيف القادم.

التقارير أكدت أن عودة جريزمان لصفوف أتلتيكو مدريد لعبت دورًا كبيرًا في تلك الخطوة التي من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا.

شقيق بوجبا يحدد مصيره في مانشستر يونايتد

2021-09-14T10:38:55Z

أكد ماتياس بوجبا شقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد على سعادة نجم الشياطين الحمر في صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية قال خلالها: "لم يحدد موقفه بعد بالبقاء أو الرحيل في الصيف، هذا قراره لكنه سعيد في الوقت الحالي".

مذبحة في يناير بأتلتيكو مدريد

2021-09-14T10:38:45Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يسعى للتخلص من مجموعة من اللاعبين في يناير المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، حيث يأتي على رأسهم هيكتور هيريرا وشيمي فرساليكو.

إنتر يستهدف جوسينس

2021-09-14T10:38:33Z

حدد نادي إنتر اللاعب روبين جوسينس كهدف أساسي له في سوق الانتقالات بمجرد فتح نافذة انتقالات يناير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، حيث يرى النادي في اللاعب البديل المثالي لإيفان بيريشيتش.

برشلونة لا يزال يريد نجم سيتي

2021-09-14T10:26:59Z

أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب إيميريك لابورت نجم فريق مانشستر سيتي.

وكان برشلونة قد حاول ضم اللاعب لصفوفه في الصيف الماضي من أجل دعم دفاعه الذي يعاني الكثير من المشاكل.

وست هام يصدم تشيلسي ويونايتد

2021-09-14T10:26:51Z

كشفت تقارير صحفية أن نادي وست هام يرفض التخلي عن لاعبه ديكلان رايس بمقابل مادي أقل من 120 مليون يورو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول لندن"، والتي أكدت أن الثنائي تشيلسي ومانشستر يونايتد مهتمان بضم اللاعب.

ريال مدريد يستعد لبيع ميندي

2021-09-14T10:26:37Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن استعداد ريال مدريد للتخلص من لاعبه فيرلاند ميندي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في ظل كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب، حيث أبدى النادي استعداده للتخلي عنه في يناير لو وصل عرضًا مناسبًا.