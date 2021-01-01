أخبار الانتقالات | سولشاير مهدد بالإقالة وتيلمانس يفتح الباب للرحيل

أكد يوري تيليمانس في تصريحات مع شبكة سكاي سبورت أنّه لا يمانع الرحيل عن ليستر سيتي

وينتهي عقد اللاعب في صيف 2023 وقد يحاول أكثر من فريق على رأسهم برشلونة وليفربول ضمه في الصيف المقبل.