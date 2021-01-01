أخبار الانتقالات | سواريز يكشف السر وبوجبا يحدد مصيره

بوجبا يميل للانضمام إلى باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية اليوم أن بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد يفكر في قبول الانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.
يأتي هذا في ظل قرب قد اللاعب من الانتهاء، حيث ينتهي بحلول الصيف المقبل، ويستطيع الرحيل لأي فريق بشكل مجاني.
150 مليون لكونتي في توتنهام
أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن أنطونيو كونتي المدير الفني القادم لنادي توتنهام سوف يتمتع بقدرة شرائية ضخمة في سوق الانتقالات.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن الإدارة سترصد له ما يعادل 150 مليون جنيه استرليني لضم من يريد.
بايرن ميونخ واثق في التجديد لجنابري
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي بايرن ميونخ على ثقة تامة في قدرته على تجديد عقد لاعبه سيرج جنابري في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب شبه اتفق على التجديد ولا توجد سوى تفاصيل صغيرة توقف التوقيع.
التضارب يغلف الموقف.. غموض حول استمرار هازارد في ريال مدريد
قرر البلجيكي إيدين هازارد عدم الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم.
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فتح الباب أمام اللاعبين الراغبين في المغادرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة إلتشي في الدوري الإسباني، لكن يبدو أن خيار الرحيل ليس في رأس هازارد الآن.المزيد من التفاصيل
سواريز: لهذا أردت آرسنال، وعلينا الحذر من جماهير ليفربول!
كشف الأوروجوياني لويس سواريز نجم ليفربول وبرشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي عن سبب رغبته السابقة في الانضمام لصفوف آرسنال.
جاء هذا في حوار صحفي مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتطرق خلاله للحديث عن مدى صعوبة مواجهة ليفربول أمام جماهيره في ملعب أنفيلد.
باريس سان جيرمان يفاوض كريم أديمي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب الألماني كريم أديمي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن الثنائي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند أيضًا مهتمان بالحصول على خدمات لاعب ريد بول سالزبورج.