أخبار الانتقالات | سواريز يكشف السر وبوجبا يحدد مصيره

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي بايرن ميونخ على ثقة تامة في قدرته على تجديد عقد لاعبه سيرج جنابري في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب شبه اتفق على التجديد ولا توجد سوى تفاصيل صغيرة توقف التوقيع.