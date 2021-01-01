أخبار الانتقالات | سرقة باريس لبرشلونة وصدمة كونتي

برشلونة وآرسنال يطاردان نجم البرازيل
أوضحت "جلوبو" أن آرسنال وبرشلونة يتابعان عن كثب يوري ألبرتو، مهاجم إنترناسيونال الشاب.
اللاعب السابق لسانتوس تطور كثيراً مع فريقه الحالي والتقرير قال إن سعره قد بلغ 10 مليون يورو.
بيل يقرر الاعتزال
صحيفة "ماركا" قالت إن النجم الويلزي جاريث بيل اتخذ قراراً نهائياً بالاعتزال بعد أمم أوروبا 2020.
الجريدة أوضحت أن الويلزي سيبحث مع ريال مدريد سبل فسخ عقده الممتد حتى نهاية الموسم القادم.
تريبيير قريب من مانشستر يونايتد
"ميرور" أفادت بأن كيران تريبيير، مدافع أتلتيكو مدريد، يقوم حالياً بالبحث عن منزل في مانشستر تمهيداً لعودته للبريميرليج.
الصحيفة قالت إن لاعب الروخي بلانكوس في مفاوضات بالوقت الراهن مع مانشستر يونايتد.
اتفاق وشيك بين ساري ولاتسيو
أوضحت "سكاي" أن لاتسيو قد توصل لاتفاق مع ماوريتسيو ساري ليكون المدير الفني الجديد للفريق العاصمي.
المدرب الإيطالي سيتحصل على راتب يقارب 3.5 مليون يورو بالموسم وسيخلف سيموني إنزاجي الذي تولى تدريب إنتر.
تيفيز يعلن الاعتزال
أعلن قائد بوكا جونيورز كارلوس تيفيز اعتزاله في مؤتمر صحفي مساء الجمعة.
النجم الأرجنتيني أكد مغادرته بوكا ولكن فتح الباب للعودة بعد شهور من باب فريق جديد.
باريس يحاول خطف فاينالدوم
أكدت "ESPN" و"فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان قد تقدم بعرض مادي ضخم للتعاقد مع جورجينيو فاينالدوم.
اللاعب كان على وشك التعاقد مع برشلونة مجاناً بعد نهاية عقده مع ليفربول، ولكن المصادر أكدت دخول باريس على الخط بآخر اللحظات.
طلب إنجليزي على موريبا
كونتي يرفض توتنهام
أكدت عدة مصادر في إيطاليا وإنجلترا أن المفاوضات بين توتنهام والمدير الفني أنطونيو كونتي قد انهارت.
الإيطالي لم يعجبه خطط الفريق بخصوص سوق الانتقالات، كما أن الفارق في العرض والطلب بخصوص الراتب بلغ ثلاثة ملايين يورو.