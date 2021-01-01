أخبار الانتقالات: سباق بين مانشستر يونايتد وإيفرتون لضم كوليبالي وأرتيتا في حسابات باريس

سيكون أستون فيلا مفتوحًا لسماع العروض للمهاجم غير المرغوب فيه ويسلي مورايس - وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.

يستعد فيلا بفكرة إعارة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إذا لم يتمكنوا من استرداد 22 مليون جنيه إسترليني استثمروها في موهبته في عام 2019.

لا يزال أمام ويسلي أربع سنوات في عقده مع فيلا، لكنه لم يظهر بعد مع النادي هذا الموسم.