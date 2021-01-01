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أخبار الانتقالات: سباق بين مانشستر يونايتد وإيفرتون لضم كوليبالي وأرتيتا في حسابات باريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

محدث
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KALIDOU KOULIBALY
Getty Images

أستون فيلا يريد التخلص من مهاجمه

2021-03-23T08:53:15Z

سيكون أستون فيلا مفتوحًا لسماع العروض للمهاجم غير المرغوب فيه ويسلي مورايس - وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.

يستعد فيلا بفكرة إعارة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إذا لم يتمكنوا من استرداد 22 مليون جنيه إسترليني استثمروها في موهبته في عام 2019.

لا يزال أمام ويسلي أربع سنوات في عقده مع فيلا، لكنه لم يظهر بعد مع النادي هذا الموسم.

توتنهام يحدد البدائل المحتملة حال رحيل لوريس.. حارس اليونايتد في القائمة!

2021-03-23T08:52:58Z

وضع توتنهام ثلاثة بدائل محتملة للحارس الأول هوجو لوريس - وفقًا لصحيفة ذا صن.

يميل لوريس للانضمام إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، ويتطلع توتنهام إلى دين هندرسون ونيك بوب وسام جونستون كبدائل محتمله حال رحيله.

قد يكون من الصعب على هندرسون أن يبتعد عن مانشستر يونايتد، لكن بوب وجونستون قد يكونان مستعدين للخطوة.

نجم آرسنال السابق ويوفنتوس الحالي قد ينضم إلى ليفربول!

2021-03-23T08:52:36Z

يمكن أن يعود لاعب خط وسط الجانرز السابق إلى إنجلترا

يدرس لاعب خط وسط يوفنتوس آرون رامسي الانتقال إلى ليفربول، بعد أن أمضى أكثر من عقد من الزمن في مسيرته مع آرسنال، حسب كالتشيو ميركاتو.

من المرجح أن يخسر الريدز جورجينيو فاينالدوم وقد يرغب في ضم نجم مخضرم ليحل محله في خط الوسط.

يرتبط وست هام أيضًا برامسي، الذي سجل خمسة أهداف وقدم خمسة تمريرات حاسمة منذ وصوله إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل موسم 2019-20.

سبب غضب بايلي من مانشستر يونايتد!

2021-03-23T08:52:08Z

كتب سكاي سبورتس أن المدافع غير المهمش إيريك بايلي قد ازداد قلقه من أن مانشستر يونايتد يريد تجديد عقده فقط لمساعدتهم على جمع أموال من بيعه بدل من الرحيل مجانًا.

وقد نُقل عن صديق لبيلي قوله، "بيلي يشعر أن النادي لم يكن يحترمه كثيرًا وبصراحة كان لديه ما يكفي، إنه يشعر أنه بغض النظر عما يفعله  فلن يكون الخيار الأول أبدًا".

بدأ بايلي ثماني مباريات في الدوري هذا العام ولم يتجاوز 20 مباراة في الدوري الممتاز منذ 2016-2017.

أرتيتا قد ينتقل لباريس سان جيرمان!

2021-03-23T08:51:24Z

ترك ميكيل أرتيتا الباب مفتوحًا للانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكنه يقول إن لديه الكثير ليحققه مع آرسنال.

يتمتع المدير الفني بعلاقات قوية مع نادي العاصمة الفرنسية، بعد أن أمضى موسمين هناك كلاعب.

سباق بين إيفرتون ومانشستر يونايتد للتوقيع مع كوليبالي

2021-03-23T08:51:02Z

ثنائي الدوري الإنجليزي يطارد نجم نابولي

من المقرر أن يتنافس إيفرتون مع مانشستر يونايتد على ضم كاليدو كوليبالي - وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.

تم ربط يونايتد بمبلغ 89 مليون جنيه إسترليني (123 مليون دولار) لمدافع نابولي ، لكن التوفيز يخططون الآن لتقديم عرض خاص بهم.

يريد كارلو أنشيلوتي إحضار كوليبالي إلى إيفرتون لزيادة فرصه في اقتحام المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

هالاند يعلن رحيله إذا لم يتأهل دورتموند لدوري أبطال أوروبا

2021-03-22T10:20:02Z

يشعر المهاجم بالإحباط بسبب تذبذب مستوى فريقه

بعد خروجه غاضبًا من الملعب بعد تعادل بوروسيا دورتموند يوم السبت مع كولن، أبلغ إرلينج هالاند وكيله أنه يريد مغادرة النادي الألماني هذا الصيف إذا غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا ، وفقًا لما ذكرته AS.

يحتل دورتموند المركز الخامس في جدول الدوري الألماني لكنه يتخلف عن فرانكفورت بأربع نقاط للمركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

سجل هالاند 21 هدفًا محليًا هذا الموسم، ويعتبر جنبًا إلى جنب مع كيليان مبابي أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في الجيل الجديد.

روما يتفوق على ميلان وإنتر في فرص ضم موسو

2021-03-22T10:18:16Z

يستعد روما للفوز على إنتر وميلان بالتوقيع مع حارس أودينيزي خوان موسو، بحسب تودوفيتشاجيس.

رفض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عروضًا من أفضل الفرق في إيطاليا لكي ينتقل إلى نادي العاصمة.

يأمل روما في إنهاء صفقة صيفية لموسو، الذي ظهر في 26 مباراة مع أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.