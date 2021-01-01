أخبار الانتقالات | سان جيرمان يجهز عرضه لبوجبا، ومانشستر سيتي يقترب من أول صفقاته

مانشستر سيتي يجهز عرضه لضم جريليش
مقابل 75 مليون إسترليني
يجهز نادي مانشستر سيتي مبلغ 75 مليون إسترليني لأجل التعاقد مع جاك جريليش من صفوف أستون فيلا
وبحسب "ديلي ميل" فقد يكون جريليش أول صفقات السيتزنس في الصيف الجاري
ساسوولو يطارد رافينيا
يرغب نادي ساسوولو الإيطالي في إتمام التعاقد مع رافينيا لاعب باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري
باريس سان جيرمان مستعد لبيع اللاعب مقابل 10 ملايين يورو
آرسنال مهتم بالتعاقد مع ماديسون
كشفت شبكة "سكاي" أنّ آرسنال يدرس التعاقد مع جيمس ماديسون من ليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الجارية
ويحاول الجانرز ضم اللاعب لتعويض رحيل مارتن أوديجارد إلى ريال مدريد
برشلونة يريد زميل ميسي
الصراع مستمر
نادي برشلونة الإسباني أبدى استعداده لمنافسة توتنهام على التعاقد مع كريستيان روميرو مدافع نادي أتالانتا.
توتنهام تقدم بعرض قيمته 40 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين كإضافات، ولكن أتالانتا يريد 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.
موقع "Sportitalia" أكد أن برشلونة يستعد للتقدم بعرض رسمي خلال اليومين المقبلين، لضم روميرو الذي يلعب بجوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني وفاز معه بلقب كوبا أمريكا هذا العام.
جنون تشيلسي
تشيلسي يستعد لعرض مجنون من أجل استعادة لاعبه روميلو لوكاكو من إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
موقع "Sportitalia" أكد أن النادي الإنجليزي يريد التعاقد مع اللاعب هذا الصيف، بدفع 130 مليون يورو للحصول على خدماته.
ومن غير المتوقع قبول إنتر لهذا العرض، حيث أكد الموقع أن النادي الإيطالي لا يفكر في الأساس للاستماع لأي عروض لبيع النجم البلجيكي.
تمسك بايرن
هيربت هاينر رئيس بايرن ميونخ، حسم تمامًا موقف النادي الألماني من رحيل روبرت ليفاندوفسكي خلال الميركاتو الحالي.
هاينر قال لموقع "جول":"أولًا، في رأيي ليفاندوفسكي هو المهاجم الأفضل في العالم ونحن سعداء لوجوده في فريقنا".
وأضاف:"لا يزال أمامنا سنتان في عقده، بالتأكيد سيلعب لبايرن الموسم القادم، وأتوقع استمراره معنا حتى نهاية عقده".
طفرة أستون فيلا
يواصل نادي أستون فيلا محاولاته لإحداث طفرة بالفريق الموسم القادم، بمحاولة التعاقد مع ليون بايلي جناح نادي ليفركوزن الألماني.
كريج باتلر والد اللاعب قال في تصريحات صحفية:"هناك العديد من الأندية الإنجليزية المهتمة به ونحن ندرس كل الخيارات المتاحة".
وأضاف:"من المهم جدًا له اتخاذ الخطوة المناسبة، لم نقرر حتى الآن، هو يحب ليفركوزن ولن يحدث أي تغيير إلا بموافقة الجميع".
ويلوك إلى نيوكاسل
صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن آرسنال اقترب من التخلي عن جو ويلوك لاعب وسطه الشاب لصالح نظيره نيوكاسل.
ويلوك قضى نصف الموسم الماضي معارًا إلى الفريق الإنجليزي، ومن المقرر عودته مرة أخرى لقضاء الموسم القادم بأكمله هناك.
ليفربول لا يريد كييزا
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، حقيقة التكهنات التي انتشرت الفترة الأخيرة حول تعاقد ليفربول مع فيديريكو كييزا.
وأشار إلى أن ليفربول يدرك جيدًا أن الجناح الإيطالي من المستحيل رحيله عن يوفنتوس باعتباره أحد أهم اللاعبين بالفريق.
بايرن ميونخ يدرك هذا أيضًا، لذلك قرر صرف النظر تمامًا عن فكرة ضم الدولي الإيطالي الحاصل مؤخرًا مع بلاده على يورو 2020.
باريس سان جيرمان يبدأ خطواته نحو بوجبا
اللاعب قد يغادر مسرح الأحلام
تقارير صحفية إنجليزية، كشفت عن استمرار تعثر المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبول بوجبا حول تجديد عقد لاعب الوسط الفرنسي.
صاحب الـ28 سنة ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، النادي الذي أبدى استعداده لدفع 45 مليون جنيه استرليني لضمه.
بوجبا يرفض حسم مصيره بشكل نهائي، ويريد الانتظار وفتح الباب أمام جميع الخيارات المتاحة، وهو ما قد يجعله يقرر مستقبله الموسم القادم، مما قد يعرض مانشستر لخسارته بالمجان.
وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" فمن المتوقع أن يقدم باريس سان جيرمان عرضًا رسميًا خلال الأسبوع المقبل لضم الاعب
صفقة جديدة لإنتر
نادي إنتر يستعد لإبرام صفقة جديدة في خط الوسط، بالتعاقد مع ناهيتان نانديز لاعب نظيره كالياري.
إنتر يريد التعاقد مع صاحب الـ24 سنة على سبيل الإعارة، ولكن كالياري يريد الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو ضمن الصفقة.
رحيل فلورينزي
أليساندرو فلورينزي لاعب نادي روما الإيطالي يطمح في الرحيل بشكل نهائي عن الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
مورينيو يريد استمرار اللاعب بالفريق الموسم القادم، ولكن الظهير الإيطالي يطمح في خوض تجربة جديدة.
اللاعب الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى باريس، ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى إشبيلية أو أتالانتا هذا الصيف.
عرض لوكاتيلي
يوفنتوس يستعد للجلوس من جديد مع نادي ساسوولو من أجل التوصل لاتفاق للتعاقد مع مانويل لوكاتيلي لاعب وسط الفريق.
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن يوفنتوس يريد ضم اللاعب على سبيل الإعارة بـ5 مليون يورو، قبل دفع 20 مليون يورو لضمه بشكل نهائي.
وهو ما يقل بكثير عن مطالب ساسوولو التي تصل إلى 40 مليون يورو، وسط ترقب من آرسنال للموقف عن قرب.