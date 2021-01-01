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أخبار الانتقالات | سانشيز يقترب من العودة للدوري الإسباني وأومتيتي مطلوب في ميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Alexis Sanchez Rayo Vallcano
Getty

جلادباخ يرفض عرض إنتر لأجل تورام

2021-10-07T21:21:29Z

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ بوروسيا مونشنجلادباخ رفض عرض إنتر لأجل التعاقد مع ماركوس تورام.

وأوضح المدير الرياضي للفريق الألماني أنّ تورام لا يود الرحيل عن الفريق

سانشيز مطلوب في رايو فاييكانو

2021-10-07T21:18:56Z

كشفت تقارير صحفية اهتمام رايو فاييكانو بالتعاقد مع أليكسيس سانشيز في يناير المقبل

رايو فاييكانو عزز فريقه بالعديد من العناصر القوية أبرزهم فالكاو

ميلان يطلب التعاقد مع أومتيتي

2021-10-07T21:16:55Z

أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ ميلان يرغب في التعاقد مع صامويل أومتيتي في يناير المقبل.

المدافع صاحب الـ27 عامًا لم يعد ضمن حسابات المدرب وقد يغادر في سوق الانتقالات المقبلة

بوجبا يطلب عقداً جديداً

2021-10-07T07:20:41Z

أوضحت "ليكيب" أن موقف بول بوجبا قد تغير والآن يريد البقاء والتمديد مع مانشستر يونايتد عكس المشاع مؤخراً.

وكانت تقارير مؤخراً أوضحت أن بوجبا يريد الرحيل مجاناً الصيف المقبل وقد ينضم لصفوف بي إس جي أو ريال مدريد.

صراع بين العمالقة على موهبة أمريكية

2021-10-07T07:19:25Z

أوضح الصحفي الأمريكي توم بوجيرت أن لاعب سياتل ومنتخب الولايات المتحدة للشباب ريد بيكر مطلوب في عدة أندية كبرى.

وأضاف الصحفي أن بوروسيا دورتموند، مانشستر سيتي، وليفربول أرسلوا كشافيهم لمتابعة اللاعب الشاب في الأسابيع الماضية.

إنتر يريد حسم صراع أونانا مبكراً

2021-10-07T07:18:11Z

قالت "توتوسبورت" إن إنتر قد يتحرك مبكراً في يناير المقبل ويضم أندري أونانا من أياكس خوفاً من دخول عدة فرق في صراع ضمه.

وتم ربط الكاميروني مؤخراً ببرشلونة ونابولي وآرسنال، ولكن التقارير أكدت اقتراب إنتر من حسم الصفقة.

ديربي ميلانو على نجم السوبر كلاسيكو

2021-10-07T07:16:35Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن إنتر وميلان يتصارعان على خدمات جوليان ألفاريز، نجم ريفر بليت الشاب.

ألفاريز، 21 عاماً، سجل هدفي ريفر على بوكا في السوبر كلاسيكو الأخير وحصل على الاستدعاء لصفوف المنتخب الأرجنتيني مؤخراً.

عودة مفاوضات صندوق الاستثمار ونيوكاسل للحياة

2021-10-07T07:15:50Z

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الهلال رفض فقير وخاميس

2021-10-07T07:13:20Z

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يوفنتوس يريد فلاهوفيتش ونجم موناكو

2021-10-07T07:11:37Z

قالت "توتوسبورت" إن يوفنتوس يخطط للمستقبل والصيف المقبل منذ الآن وحدد الثنائي أوريليين تشواميني من موناكو وهداف فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش.

وأضاف التقرير أن بيع أرون رامزي ووستون مكيني سيوفر أموالاً تساعد البيانكونيري على إتمام الصفقتين.

كيير: ميلان يعرف موقفي

2021-10-07T07:10:20Z

أكد سيمون كيير، قائد الدنمارك، أنه مستمتع باللعب في صفوف ميلان وأنه لا يمانع التمديد مع الروسونيري.

وأوضح المدافع أثناء مؤتمر صحفي مع بلاده أن ميلان يعرف موقفه جيداً وأنه إذا أراد تمديد عقده عليه التواصل معه.