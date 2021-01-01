أخبار الانتقالات - زيدان يطلب نجم توتنهام ومانشستر يريد سانشو قبل اليورو

دراكسلر قريب من البقاء في باريس
صحيفة "ليكيب" قالت إن يوليان دراكسلر سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان ولن يرحل مجاناً هذا الصيف.
اللاعب تم ربطه بآرسنال وعدة أندية كبرى ولكن بحسب الجريدة الفرنسية فأنه سيمدد عقده حتى 2024.
برشلونة يقتحم صراع ريال مدريد على كامافينجا
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة دخل على الخط من أجل التعاقد مع اللاعب إدواردو كامافينجا من صفوف فريقه الفرنسي ستاد رين.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن كامافينجا قرر عدم تجديد عقده مع نادي رين والذي ينتهي بحلول الصيف بعد المقبل أي في 2022.
الصحيفة الكتالونية أكدت أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 18 عامًا هو أحد اللاعبين المدرجين على جدول الأعمال بالنسبة لبرشلونة كبديل محتمل لسيرجيو بوسكيتس.
ميلان يتعاقد مع توموري في هذه الحالة
حسب سكاي سبورت، فإن ميلان سيفعل بند الشراء في عقد مدافعه توموري والمقدر بـ28 مليون يورو حال تجاح الفريق في الوصول لدوري أبطال أوروبا.
ويلعب توموري معارًا من تشيلسي مع ميلان حيث سجل أول أهدافه مع الفريق أمام يوفنتوس الجولة الماضية وسيكون المدافع الإنجليزي سعيدًا بالاستمرار مع ميلان.
ريال مدريد مهتم بلاعب توتنهام
حسب فوت ميركاتو، فإن الإيفواري سيرجي أورييه أصبح هدفًا محتملاً لريال مدردي الذي استفسر من توتنهام عن اللاعب.
ريال مدريد الذي يسعى لتخفيض سقف الرواتب و النفقات قد يرى في أورييه أحد الخيارات الجيدة لتدعيم صفوفه الموسم المقبل كونه كان راغبًا في الرحيل عن صفوف توتنهام
إنييستا يجدد تعاقدع مع فيسيل كوبي لمدة موسمين
♦ #8HereToStay ♦ pic.twitter.com/YaPQdLwZR2— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) May 11, 2021
جارسيا إلى برشلونة
أشار فابريزير رومانو صحفي سكاي سبورت لأن إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي وقع على عقد ابتدائي مع برشلونة مع نهاية الموسم الحالي.
جارسيا الذي ينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي الصيف المقبل سينتقل لصفوف برشلونة حتى عام 2026.
مانشستر يريد حسم صفقة سانشو مبكرًا
حسب صحيفة بيلد الألمانية، فإ،ن مانشستر يونايتد يرغب في إنهاء تعاقده مع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند بأسرع وقت ممكن.
مانشستر سيعرض 78 مليون جنيه إسترليني على دورتموند لحسم الصفقة قبل انطلاق بطولة اليورو المقبلة.
يونايتد أراد التعاقد مع سانشو الموس مالامضي ولكن الطرفين لم يتفقا على المبلغ المطلوب.
ساليبا لن يخرج معارًا من جديد
أكد مارك مان برانس صحفي PA Sport أن نادي آرسنال لن يُعير ساليبا مجددًا مشيرًا لأن النادي يرغب في الاستفادة من اللاعب مع تجديد الدماء المنتظر.
اللاعب يقضي الموسم الحالي معارًا إلى نيس الفرنسيس.
برشلونة متفتح للعروض من أجل كوتينو وبرايثوايت
حسب سبورت، فإن برشلونة متفتح لسماع العروض التي قد تقدم للاعبيه فيليبي كوتينو ومارتن برايثوايت خلال الصيف المقبل.
الصحيفة أشارت لأان برشلونة يسعى لتوفير الأموال من أجل التعاقد مع لاعبين جدد على رأسهم إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.