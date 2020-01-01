أخبار الانتقالات: قرار زيدان النهائي بشأن الاستقالة ويوفنتوس يراقب جيرو

خفض رين السعر المطلوب للاعب خط الوسط الموهوب إدواردو كامافينجا، وفقًا لـ AS.

ارتبط كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد بانتقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي ظهر في الساحة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال العام الماضي.

يستعد رين لحرب الانتقالات الصيف المقبل بعد أن استسلم لخروج كامافينجا قبل نهاية عقده في عام 2022.