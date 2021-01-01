أخبار الانتقالات | ريال يخسر سباق هالاند ويصارع على أديمي وبرشلونة يركز على ستيرلينج

8 ملايين ثمن إقالة بروس
ذكرت "ديلي ميل" أن ستيف بروس تحصل على قرابة 8 مليون جنيه استرليني لقاء إقالته من تدريب نيوكاسل.
وأعلن الماجبايس عن رحيل المدرب بالتراضي بين الطرفين مساء الأربعاء عقب فترة من التكهنات بخصوص مستقبله منذ تولي صندوق الاستثمار السعودي ملكية الفريق.
روديجر يبتعد عن تشيلسي
أوضحت "بيلد" أن حتى الآن لم يتوصل أنطونيو روديجر لاتفاق مع ناديه تشيلسي من أجل تمديد عقده.
وينتهي عقد الألماني بحلول نهاية الموسم، ويطالب برفع راتبه لقرابة 10 مليون يورو بحسب التقارير، وهو الرقم الذي لم يصل له تشيلسي
برشلونة يركز على ستيرلينج
أكدت "سبورت" أن برشلونة سيصب كل تركيزه يناير المقبل على محاولة ضم رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي.
ويريد البلوجرانا استغلال عدم ضمان ستيرلينج مكانه أساسياً في سيتي والتعاقد معه على سبيل الإعارة من الفريق الإنجليزي بحسب التقرير.
تراجع حظوظ ريال مدريد في هالاند
أكدت "آس" أن كثرة المهتمين بضم إرلينج هالاند تصعب من مهمة ريال مدريد بضم النجم النرويجي.
ويتصارع مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان حالياً على لاعب بوروسيا دورتموند، مما يقلل من حظوظ ريال مدريد بحسب التقرير.
ريال مدريد يدخل سباق أديمي
ذكرت "سكاي" بنسختها الألمانية أن ريال مدريد وإنتر آخر الأندية المهتمة بخدمات هداف سالزبورج كريم أديمي.
الألماني الشاب علم جول أنه في مفاوضات مع بايرن ميونخ، كما أنه يحظى باهتمام عديد الأندية في أوروبا كافة.
وذكر التقرير أن ريال مدريد لا يريد تكرار غلطة إرلين هالاند والتأخير في ضمه الذي كلفه الدخول في صراع غالي الثمن حالياً.
إنتر يتحرك من أجل إنسيني
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر جاد بخصوص اهتمامه بضم لورينزو إنسيني من صفوف نابولي الصيف القادم.
وكلاء اللاعب تواجدوا بملعب "سان سيرو" مؤخراً بحسب التقرير من أجل التفاوض على انتقال اللاعب لميلانو مجاناً في حال لم يجدد مع نابولي عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.