أخبار الانتقالات | ريال مدريد يطارد روديجر وإنتر يتقدم لإنسيني

إنتر يضم دومفريس
نجح إنتر بحسب عدة مصادر أبرزها "سكاي" و"لاجازيتا" بحسم التعاقد مع دينزل دومفريس، نجم هولندا وبي إس في إيندهوفن.
الظهير الأيمن سيصل مقابل 12.5 مليون يورو وحوافز إضافية ليكون معوض أشرف حكيمي بحسب التقارير.
مونشي: عديد الأندية تريد كوندي
أكد المدير الرياضي لإشبيلية مونشي أن عديد الأندية مهتمة بخدمات نجم الفريق الفرنسي جول كوندي.
وجاءت تصريحات مونشي للقناة الرسمية لناديه في أعقاب ارتباط قلب الدفاع الفرنسي بعرض ضخم من صفوف تشيلسي.
دييجو كوستا قريب من ناديه الجديد
علم "جول" أن دييجو كوستا أصبح قريباً من الانضمام لصفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي في الساعات المقبلة.
ومنذ فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد منتصف الموسم الماضي، ولم يلعب كوستا مع أي فريق جديد بعد.
حقيقة مفاوضات توليسو مع مانشستر يونايتد
أوضح "جيمس دكر: أن لا صحة للتقارير التي ربطت مانشستر يونايتد بلاعب خط وسط بايرن ميونخ كورنتين توليسو.
وذكرت تقارير ألمانية أن الفرنسي متاح للبيع هذا الصيف في ظل عدم دخوله في خطط ناديه.
أتلتيكو يمدد عقد سافيتش
أعلن أتلتيكو مدريد رسمياً تمديد عقد مدافع المونتينجري ستيفان سافيتش.
قلب الدفاع أمضى عقداً حتى 2024، خصوصاً أنه مطلوب في عدة أندية إيطالية وإنجليزية بحسب تقارير.
ريال مدريد مهتم بروديجر
أوضحت "سكاي" أن ريال مدريد عازم على التعاقد مع مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر بسبب وضعه في تشيلسي.
وينتهي عقد روديجر بحلول نهاية الموسم ولم يجدد حتى الآن، مما يشجع مدريد لضمه الصيف المقبل بحسب التقرير.
انفراجة في مفاوضات يوفنتوس مع لوكاتيلي
ذكرت "سكاي" أن يوفنتوس أصبح قريباً من ضم مانويل لوكاتيلي من صفوف ساسوولو عقب الانفراجة في المفاوضات بين الناديين.
واقترب يوفنتوس من حاجز 30 مليون يورو على شكل إعارة مع إلزامية الشراء، بينما يريد ساسوولو 35 مليوناً.
ميلان قريب من عدلي
أوضحت تقارير إيطالية أن ميلان أصبح قريباً من ضم نجم بوردو أمين عدلي في الساعات المقبلة.
وقال "كالتشيو ميركاتو" إن اللاعب سينضم مقابل قرابة 10 مليون يورو، وذلك بعد أن فضل الروسونيري على عدة أندية ألمانية.
إنتر يقدم عرضاً لضم إنسيني
استغل إنتر تعثر مفاوضات نابولي مع قائده لورينزو إنسيني وقدم عرضاً بحسب "سكاي" لضمه.
وقال التقرير إن إنتر مهتم باللاعب المنتهي عقده في 2022، وبحسب "كورييري" يعرض 15 مليون يورو وأليكسيس سانشيز.