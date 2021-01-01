أخبار الانتقالات | ريال مدريد يطارد إيساك وفان دي بيك يرفض الرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 24 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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