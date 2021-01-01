أخبار الانتقالات | رونالدو يحطم فان دي بيك وتشيلسي خلف ساني

يورينتي يبحث عن فريق
قالت "آس" إن فيرناندو يورينتي، المهاجم الإسباني المخضرم، يبحث حالياً عن فريق جديد.
وانتهى عقد يورينتي مع أودينيزي بحلول نهاية الموسم الماضي ولكن لم ينضم لأي فريق منذ وقتها.
لوبيتيجي يوضح أسباب انهيار صفقة كوندي
قال جولن لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، إن مجلس إدارة إشبيلية هو من رفض رحيل جول كوندي لصفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي.
وقال مدرب الفريق الأندلسي إن عرض البلوز لم يكن كافياً ليفرط إشبيلية في قلب دفاعه الفرنسي. المزيد من التفاصيل هنا
ستوريدج يقترب من فريق إسباني
نشر دانييل ستوريدج، المهاجم الإنجليزي الذي لا ينتمي لأي فريق، صورة من تدريبات مايوركا اعتبرها البعض إشارة لمستقبله.
ومنذ تجربته في تركيا مع طرابزون سبور، ولم يلعب المهاجم الدولي السابق مع أي فريق.
إلتشي يواصل النشاط في الميركاتو
بعد أن تعاقد مع خافيير باستوري مجاناً عقب فسخ عقده في روما، واصل إلتشي نشاطه واقترب من لاعب جديد.
وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن الفريق الإسباني سيضم برانيسلاف كنيزيفيتش الذي لا ينتمي لأي فريق بالوقت الراهن.
وكيله: فان دي بيك سيعاني بسبب رونالدو
قال وكيل دوني فان دي بيك مع "زيجو" إن وصول كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد سيعقد موقف اللاعب الهولندي أكثر مع الفريق الإنجليزي.
ويعاني دي بيك من قلة المشاركة في صفوف يونايتد منذ وصوله الموسم الماضي، ووكيله يظن أن إضافة رونالدو ستعيد بول بوجبا للوسط وتعقد موقف الهولندي أكثر.
تشيلسي يريد ساني
قالت "إكسبريس" إن تشيلسي هو آخر الأندية المهتمة بخدمات نجم ألمانيا وبايرن ميونخ ليروي ساني.
وأضاف التقرير أن توماس توخيل شخصياً هو من يريد مواطنه في البلوز، لينضم لآرسنال وتوتنهم المهتمان باللاعب.
صفقة تبادلية بين ميلان وتوتنهام
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن توتنهام يستهدف صفقة تبادلية مع ميلان تخض فرانك كيسييه وتانجوي ندومبيلي.
وقال التقرير إن سبيرز يريد استغلال لاعبه الخارج من الحسابات للحصول على الإيفواري الرافض حتى الآن للتمديد مع الروسونيري.
جوتسه يجدد مع إيندهوفن
أعلن بي إس في إيندهوفن عن تمديد عقد لاعبه الألماني ماريو جوتسه لعامين إضافيين.
بطل العالم في 2014 انضم لصفوف الفريق الهولندي الصيف الماضي مجاناً بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند.