أخبار الانتقالات | رونالدو يحسم الجدل وأسطورة دورتموند يحدد فريق هالاند الجديد

أسطورة دورتموند ينصح هالاند بالرحيل للدوري الإنجليزي
اختار له فريقه المقبل
نصح أسطورة بوروسيا دورتموند ميخائيل رومينيجيه المهاجم إرلينج هالاند بالرحيل إلى صفوف ليفربول
ريال مدريد يدرس تمديد عقد فالفيردي
استمرارًا لمحاولات ريال مدريد الحفاظ على الأسماء الحالية، يدرس الملكي تمديد عقد فيدي فالفيردي
Excl. Real Madrid are working to extend Fede Valverde’s contract, agreement close to be completed as Real consider him one of the ‘untouchable’ players for present and future. ⚪️🇺🇾 #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2021
New deal expected to be announced soon after Carvajal and Courtois. #Valverde pic.twitter.com/yd8cV9wGf2
وولفرهامبتون يقترب من خطف نجم فالنسيا
يوفنتوس يتم التعاقد مع جوهرة البرازيل
نجح يوفنتوس في إتمام التعاقد مع كايو خورخي والذي انتهى عقده في ديسمبر الماضي
وسوف يحصل اللاعب على مكافأة توقيع تصل إلى 3 مليون يورو يحصل على نصفها العام الجاري والنصف الآخر في العام المقبل
𝗤𝗨𝗜𝗖𝗞𝗙𝗜𝗥𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 🔥❓— JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2021
Conosciamo meglio il nostro nuovo talento brasiliano, @kaiojorgeramos! 🇧🇷#WelcomeKaio pic.twitter.com/8tMRWvkaSk
رونالدو ينفي شائعات رغبته العودة لريال مدريد
يخرج عن صمته
أصدر كريستيانو رونالدو بيانًا رسميًا ينفي شائعات رغبته العودة إلى ريال مدريد وذلك بعد التغريدة التي نشرها كارلو أنشيلوتي
روما يعلن صفقة تامي أبراهام رسميًا
أعلن نادي روما بشكل رسمي عن ضم اللاعب تامي أبراهام من صفوف فريق تشيلسي، على أن يرتدي القميص رقم تسعة.
New No. 9⃣ ... 𝙎𝙊𝙍𝙏𝙀𝘿 🔥— AS Roma English (@ASRomaEN) August 17, 2021
Welcome to Roma, @tammyabraham! 🏴
#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/RdxjcL5br5
يوفنتوس يتفق مع ساسوولو على ضم لوكاتيلي
علم جول من مصادره أن نادي يوفنتوس قد حسم صفقة ضم اللاعب مانويل لوكاتيلي من صفوف ساسوولو.
الصفقة ستكون إعارة لمدة موسم واحد، مع بند شراء إلزامي قيمته حوالي 35 مليون يورو، وسيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة.
خان يونايتد؟ كريستيانو يعرض نفسه على جوارديولا في مانشستر سيتي
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس قد عرض نفسه على مانشستر سيتي الإنجليزي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن وكيل اللاعب يعمل بالفعل على نقله لبطل الدوري الإنجليزي.
مفاجأة في شرط هالاند الجزائي .. التألق يصعب من رحيله!
كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص العقد الذي يملكه الدنماركي إرلينج هالاند في صفوف بوروسيا دورتموند.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورت 1"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي لنجم بوروسيا دورتموند يرتفع بشكل تلقائي حال تحققت بعض الشروط.المزيد من التفاصيل
أنشيلوتي يرفض كريستيانو رونالدو
نفى كارلو أنشيلوتي وجود أي مفاوضات مع كريستيانو رونالدو للعودة إلى ريال مدريد
أوباميانج مقابل كوتينيو.. صفقة تبادلية بين آرسنال وبرشلونة!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال في سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الأمانة الرياضية تفضل رحيل مارتين برايثوايت عن برشلونة وضم مهاجم آخر.
سولشاير يطالب مانشستر يونايتد بتجديد خمسة عقود
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بتجديد عقود خمسة نجوم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن الخماسي هم بول بوجبا، وبرونو فيرنانديش وماركوس راشفورد ولوك شاو وهاري ماجواير.
مبابي يريد الانضمام لريال مدريد هذا الصيف
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي يصر على الانضمام لصفوف ريال مدريد في الصيف الجاري.
باريس سان جيرمان غير مهتم برونالدو
أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان غير مهتم بضم النجم كريستيانو رونالدو لصفوفه هذا الصيف.
مورينيو ينفذ خدمة لرفقاء الأمس في برشلونة ويطلب لونجليه!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما في الحصول على خدمات الفرنسي كليمون لونجليه في صفوف فريقه.
جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، والذي أكد أن النادي الإيطالي سيحاول ضم اللاعب في الفترة المقبلة.
وكيل مارتينيز يصدم ريال مدريد وبرشلونة وتوتنهام
أغلق أليخاندرو كامانو وكيل اللاعبين الشهير الباب أمام رحيل لاعبه لاوتارو مارتينيز عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كامانو لصالح موقع "إف سي إنتر نيوز"، وأكد خلالها أن اللاعب سعيد مع فريقه.المزيد من التفاصيل
أنشيلوتي يفتح الباب أمام عودة رونالدو لريال مدريد ويتصل به!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد يرحب بعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق.
جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو"، والذي أكد أن بعض أحد الأشخاص المقربين لرونالدو تلقى اتصالًا هاتفيًا من كارلو أنشيلوتي.المزيد من التفاصيل
رسميًا | أمرابط يجد ناديه الجديد، وينقل صراع الهلال والنصر لليونان
حسم المغربي نور الدين أمرابط وجهته الجديدة بعد انتهاء رحلته مع النصر بانتهاء عقده وعدم تجديده، إذ أعلن نادي أيك أثينا اليوناني انضمامه لصفوف الفريق بدءًا من موسم 2021-2022.
أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.