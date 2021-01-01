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أخبار الانتقالات | رونالدو يحسم الجدل وأسطورة دورتموند يحدد فريق هالاند الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 17 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Cristiano Ronaldo Juventus 2021
Getty

أسطورة دورتموند ينصح هالاند بالرحيل للدوري الإنجليزي

2021-08-17T20:38:07Z

اختار له فريقه المقبل

نصح أسطورة بوروسيا دورتموند ميخائيل رومينيجيه المهاجم إرلينج هالاند بالرحيل إلى صفوف ليفربول

 

ريال مدريد يدرس تمديد عقد فالفيردي

2021-08-17T20:36:45Z

استمرارًا لمحاولات ريال مدريد الحفاظ على الأسماء الحالية، يدرس الملكي تمديد عقد فيدي فالفيردي

وولفرهامبتون يقترب من خطف نجم فالنسيا

2021-08-17T20:35:29Z

يحاول نادي وولفرهامبتون التعاقد من جونزالو جيديش من صفوف فالنسيا مقابل 25 مليون يورو

يوفنتوس يتم التعاقد مع جوهرة البرازيل

2021-08-17T20:33:24Z

نجح يوفنتوس في إتمام التعاقد مع كايو خورخي والذي انتهى عقده في ديسمبر الماضي

وسوف يحصل اللاعب على مكافأة توقيع تصل إلى 3 مليون يورو يحصل على نصفها العام الجاري والنصف الآخر في العام المقبل

رونالدو ينفي شائعات رغبته العودة لريال مدريد

2021-08-17T20:32:05Z

يخرج عن صمته

أصدر كريستيانو رونالدو بيانًا رسميًا ينفي شائعات رغبته العودة إلى ريال مدريد وذلك بعد التغريدة التي نشرها كارلو أنشيلوتي

التفاصيل

روما يعلن صفقة تامي أبراهام رسميًا

2021-08-17T14:45:59Z

أعلن نادي روما بشكل رسمي عن ضم اللاعب تامي أبراهام من صفوف فريق تشيلسي، على أن يرتدي القميص رقم تسعة.

يوفنتوس يتفق مع ساسوولو على ضم لوكاتيلي

2021-08-17T14:42:45Z

علم جول من مصادره أن نادي يوفنتوس قد حسم صفقة ضم اللاعب مانويل لوكاتيلي من صفوف ساسوولو.

الصفقة ستكون إعارة لمدة موسم واحد، مع بند شراء إلزامي قيمته حوالي 35 مليون يورو، وسيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة.

خان يونايتد؟ كريستيانو يعرض نفسه على جوارديولا في مانشستر سيتي

2021-08-17T14:41:50Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس قد عرض نفسه على مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"،  والتي أكدت أن وكيل اللاعب يعمل بالفعل على نقله لبطل الدوري الإنجليزي.

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مفاجأة في شرط هالاند الجزائي .. التألق يصعب من رحيله!

2021-08-17T14:40:57Z

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص العقد الذي يملكه الدنماركي إرلينج هالاند في صفوف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورت 1"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي لنجم بوروسيا دورتموند يرتفع بشكل تلقائي حال تحققت بعض الشروط.

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أنشيلوتي يرفض كريستيانو رونالدو

2021-08-17T13:30:12Z

نفى كارلو أنشيلوتي وجود أي مفاوضات مع كريستيانو رونالدو للعودة إلى ريال مدريد

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أوباميانج مقابل كوتينيو.. صفقة تبادلية بين آرسنال وبرشلونة!

2021-08-17T10:33:55Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الأمانة الرياضية تفضل رحيل مارتين برايثوايت عن برشلونة وضم مهاجم آخر.

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سولشاير يطالب مانشستر يونايتد بتجديد خمسة عقود

2021-08-17T09:51:25Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بتجديد عقود خمسة نجوم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن الخماسي هم بول بوجبا، وبرونو فيرنانديش وماركوس راشفورد ولوك شاو وهاري ماجواير.

مبابي يريد الانضمام لريال مدريد هذا الصيف

2021-08-17T09:51:13Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي يصر على الانضمام لصفوف ريال مدريد في الصيف الجاري.

باريس سان جيرمان غير مهتم برونالدو

2021-08-17T09:45:35Z

أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان غير مهتم بضم النجم كريستيانو رونالدو لصفوفه هذا الصيف.

مورينيو ينفذ خدمة لرفقاء الأمس في برشلونة ويطلب لونجليه!

2021-08-17T09:43:27Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما في الحصول على خدمات الفرنسي كليمون لونجليه في صفوف فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، والذي أكد أن النادي الإيطالي سيحاول ضم اللاعب في الفترة المقبلة.

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وكيل مارتينيز يصدم ريال مدريد وبرشلونة وتوتنهام

2021-08-17T09:42:58Z

أغلق أليخاندرو كامانو وكيل اللاعبين الشهير الباب أمام رحيل لاعبه لاوتارو مارتينيز عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كامانو لصالح موقع "إف سي إنتر نيوز"، وأكد خلالها أن اللاعب سعيد مع فريقه.

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أنشيلوتي يفتح الباب أمام عودة رونالدو لريال مدريد ويتصل به!

2021-08-17T09:42:36Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد يرحب بعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو"، والذي أكد أن بعض أحد الأشخاص المقربين لرونالدو تلقى اتصالًا هاتفيًا من كارلو أنشيلوتي.

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رسميًا | أمرابط يجد ناديه الجديد، وينقل صراع الهلال والنصر لليونان

2021-08-17T09:42:13Z

حسم المغربي نور الدين أمرابط وجهته الجديدة بعد انتهاء رحلته مع النصر بانتهاء عقده وعدم تجديده، إذ أعلن نادي أيك أثينا اليوناني انضمامه لصفوف الفريق بدءًا من موسم 2021-2022.

أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.

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