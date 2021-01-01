أخبار الانتقالات | رونالدو على وشك الرحيل وريال مدريد يستسلم

النجم الهولندي لم يرفض برشلونة لكنه لم يستطع مقاومة الملايين!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل العرض المالي الذي قدمه برشلونة للهولندي جورجينيو فاينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "TV3" الكتالونية، والتي أكدت أن عرض برشلونة كانت قيمته ثلاثة ونصف مليون يورو، تصل إلى ستة مليون بالمتغيرات.

أما عرض نادي باريس سان جيرمان الذي وافق عليه فاينالدوم فقد كانت قيمته أكبر بشكل واضح، ووصلت لحوالي ثلاثة أضعاف قيمة عرض النادي الكتالوني.

وكان عرض النادي الفرنسي للنجم الهولندي هو راتب سنوي قيمته تسعة ونصف مليون يورو في الموسم، تصل لعشرة مليون يورو بالمتغيرات.

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