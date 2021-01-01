أخبار الانتقالات | صلاح يحدد طلباته وكونتي يرفض يونايتد!

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن أنطونيو كونتي لا يفكر في إمكانية قبول أي عرض من مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير، والذي أكد أن كونتي لا يريد أن يحل بديلًا لسولشاير في منتصف الموسم من نابع الاحترام.