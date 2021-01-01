أخبار الانتقالات | روديجر يصدم ريال مدريد ونجم باريس على رادار برشلونة

نادي ميلان الإيطالي ربما يفقد نجمه فرانك كيسييه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

اللاعب عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي، مما يعني أحقيته في الرحيل إلى أي فريق بالمجان في يونيو.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أشارت إلى أنه قد لا ينتظر للصيف، وينتقل إلى ليفربول أو باريس سان جيرمان بسعر مخفض.

وأوضحت أن ميلان عرض على اللاعب التجديد مقابل 6.5 مليون يورو في السنة لكنه رفض.