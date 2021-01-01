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أخبار الانتقالات | روديجر يصدم ريال مدريد ونجم باريس على رادار برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 1 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Antonio Rudiger Chelsea 2021-22
Getty

كيسييه إلى ليفربول؟

2021-10-01T08:55:27Z

نادي ميلان الإيطالي ربما يفقد نجمه فرانك كيسييه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

اللاعب عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي، مما يعني أحقيته في الرحيل إلى أي فريق بالمجان في يونيو.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أشارت إلى أنه قد لا ينتظر للصيف، وينتقل إلى ليفربول أو باريس سان جيرمان بسعر مخفض.

وأوضحت أن ميلان عرض على اللاعب التجديد مقابل 6.5 مليون يورو في السنة لكنه رفض.

فيليبس يغلق الباب أمام الكبار

2021-10-01T08:44:45Z

لاعب الوسط الإنجليزي كالفين فيليبس، قرر إغلاق الباب أمام الكبار من أجل الحصول على خدماته، ليبقى بصفوف ليدز يونايتد.

وكيل أعماله قال لصحيفة "تيليجراف" البريطانية:"يمكنني فقط رؤية الأشياء الإيجابية، كالفين يريد البقاء مع ليدز وهناك رغبة من كل الأطراف للقيام بذلك".

فيرنر يدرس وضعه

2021-10-01T08:43:22Z

يدرس تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، فكرة الرحيل عن الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت أن اللاعب سيدرس دوره مع تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

وفي حالة شعور اللاعب بتقلص دوره بعد قدوم روميلو لوكاكو، سيبحث عن فرصة أخرى بعيدًا عن ستامفورد بريدج.

رحيل دي بيك

2021-10-01T08:38:42Z

يستعد لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، للرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن اللاعب بدأ يشعر باليأس من إمكانية المشاركة كأساسي، ويريد خوض تجربة أخرى لاستعادة مستواه قبل كأس العالم 2022.

تراوري يغلق الباب أمام الكبار

2021-10-01T08:35:33Z

وسط التكهنات حول انتقاله إلى ليفربول أو توتنهام، يستعد أداما تراوري جناح نادي وولفرهامبتون الإنجليزي للبقاء لفترة أطول مع ناديه الحالي.

ومن المقرر أن يوقع الجناح الإسباني على عقد جديد ليحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني.

بقاء روديجر

2021-10-01T08:34:16Z

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كشف عن ترحيب المدافع الألماني أنطونيو روديجر بالبقاء مع تشيلسي.

اللاعب الذي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبايرن ميونخ، عقده ينتهي الصيف القادم، وتظل المحادثات جارية مع البلوز لتجديد عقده.

الوضع الحالي يشير إلى أن روديجر يشعر بسعادة كبيرة بالتواجد في تشيلسي، ولا يمانع البقاء للعمل لفترة أطول مع المدرب توماس توخيل.

ستوريدج إلى أستراليا

2021-10-01T08:31:03Z

أخيرًا وبعد طول انتظار عاد دانييل ستوريدج لاعب ليفربول السابق إلى كرة القدم من جديد، بالتعاقد مع نادي بيرث جلوري الأسترالي.

نكونكو إلى ريال مدريد؟

2021-10-01T08:30:42Z

فرصة أمام ريال مدريد من أجل التعاقد مع كريستوفر نكونكو لاعب نادي لايبزيج الألماني فهل يغتنمها؟

موقع "Defensa Central" أكد قيام أحد الوكلاء بعرض نجم باريس سان جيرمان السابق على النادي الإسباني، بعد تألقه الملفت في ألمانيا الفترة الأخيرة.

هيريرا على رادر برشلونة

2021-10-01T08:26:33Z

أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان ربما يرحل عن النادي الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة.

صحيفة "Defensa Central" أكدت اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات صاحب الـ32 سنة، والذي يواجه منافسة صعبة على مركزه في باريس.

سعر مكيني

2021-10-01T08:25:47Z

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن ترحيب يوفنتوس بالتخلي عن وستون مكيني لاعب وسط الفريق في يناير القادم.

النادي الإيطالي وضع سعر 35 مليون جنيه استرليني لبيع اللاعب الأمريكي، وسط اهتمام من وست هام بضمه.