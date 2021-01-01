رحيل مهاجم برشلونة
أصبح نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من التخلص من مهاجمه مارتين برايثوايت بعد عرض نظيره وست هام لضمه.
المهاجم الدنماركي أصبح على أعتاب الانتقال إلى الهامرز، في صفقة تصل قيمتها إلى 15 مليون يورو وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.
تلميحات جاكا
لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا يواصل تلميحاته حول رغبته في اللعب بنادي روما الإيطالي مع جوزيه مورينيو الصيف القادم.
نجم وسط آرسنال الذي تألق في يورو 2020، قام بعمل إعجاب لمعظم صور مورينيو على موقع "إنستجرام" هذا الصيف في إشارة واضحة لتحمسه تجاه العمل معه.
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن اللاعب اتفق على الشروط الشخصية لانتقاله إلى الذئاب براتب يصل إلى 2.5 مليون يورو سنويًا، ولكن آرسنال يطلب 23 مليون يورو لضمه بينما يعرض روما 15 مليون يورو فقط.
سعر كوليبالي
حدد نادي نابولي الإيطالي، سعر 60 مليون يورو، من أجل التخلي عن مدافع الفريق المخضرم كاليدو كوليبالي.
كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يريد ضم صاحب الـ30 سنة بعد رحيل رافاييل فاران وسيرخيو راموس.
موقف ريال مدريد لا يبدو واضحًا حتى الآن من هذا المبلغ، لكن من غير المتوقع دفعه وفقًا لما أكدته صحيفة "Repubblica " الإيطالية.
أنباء غير سعيدة لميلان
أنباء غير سعيدة لنادي ميلان الإيطالي، بدخول نظيره زينيت الروسي بقوة في سباق التعاقد مع أندريا بيلوتي مهاجم تورينو.
شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن زينيت يريد مهاجم جديد بعد اقتراب سردار أزمون من الانتقال إلى ليفركوزن، ليعتبر بيلوتي أحد أهم أهدافه.
تريبيير ينتظر يونايتد
كيران تريبيير الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد ومنتخب إنجلترا، أبدى استعداده للانتظار من أجل الانتقال إلى مانشستر يونايتد حتى نهاية السوق.
أتلتيكو يطلب 30 مليون جنيه استرليني للتخلي عن اللاعب، وهو المبلغ الذي يرفض مانشستر دفعه في الوقت الحالي.
صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن اللاعب مستعد للانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو للانتقال إلى الشياطين الحمر.
لوكاتيلي يتمسك بيوفنتوس
جيوفاني كارنيفالي المدير التنفيذي لنادي ساسوولو، أكد أن ناديه سيدخل في مفاوضات جدية مع يوفنتوس من أجل مانويل لوكاتيلي خلال الساعات القادمة.
وقال في تصريحات صحفية إن آرسنال يريد التعاقد مع اللاعب أيضًا، لكن الدولي الإيطالي يريد الانتقال ليوفنتوس فقط، مع دخول نادي إنجليزي آخر في الصورة خلال الأيام القليلة الماضية يقال أنه ليفربول وفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت".
إيفرتون يريد نجم هولندا
موقع "ليفربول إيكو" أشار إلى تمسك إيفرتون بالتعاقد مع دينزل دومفريس لاعب آيندهوفن الهولندي هذا الصيف.
المفاوضات تعثرت في الأيام الأخيرة، حيث بدأ التوفيز في البحث عن بدائل أخرى، لكن المدرب رافا بينيتيز يرفض الاستسلام.
تخفيض سعر أبراهام
صحيفة " ذا صن" البريطانية أكدت قيام تشيلسي بتخفيض سعر مهاجم الفريق تامي أبراهام من أجل التخلص منه.
آرسنال وأستون فيلا يريدان التعاقد معه، لذلك هذه الأنباء ستكون جيدة لكل منهما للحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي.
صفقة مكلفة
ليفربول بدأ يفقد الأمل في التعاقد مع فلوريان نيوهاوس لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وذلك بسبب سعر اللاعب المرتفع.
موقع "Sport1" الألماني أكد أن صاحب الـ24 سنة سيكلف الريدز 40 مليون يورو في حالة التعاقد معه وهو ما يرفضه النادي الإنجليزي.