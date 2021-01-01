أخبار الانتقالات: رايولا يحسم مصير هالاند وكافاني يقترب من التمديد

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن فيكايو توموري، مدافع تشيلسي المُعار إلى ميلان، يحبذ فرضية الاستمرار في إيطاليا الموسم المقبل.

اللاعب الإنجليزي الشاب يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وهناك بند بأحقية الشراء مقابل قرابة 29 مليون يورو.