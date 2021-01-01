أخبار الانتقالات: رايولا يحسم مصير هالاند وكافاني يقترب من التمديد

تشيلسي مهتم بخدمات رابيو
موقع "كالتشيو ميركاتو" قال إن تشيلسي هو آخر المهتمين بمتوسط ميدان يوفنتوس أدريين رابيو الصيف المقبل.
اللاعب مرشح للرحيل بحسب عدة مصادر، وتم ربطه ببرشلونة وعدة أندية إنجليزية آخرها البلوز.
توموري يحبذ الاستمرار مع ميلان
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن فيكايو توموري، مدافع تشيلسي المُعار إلى ميلان، يحبذ فرضية الاستمرار في إيطاليا الموسم المقبل.
اللاعب الإنجليزي الشاب يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وهناك بند بأحقية الشراء مقابل قرابة 29 مليون يورو.
مونبلييه يريد بلهندة
بحسب تصريحات لرئيس النادي الفرنسي، مونبلييه مهتم بإعادة التعاقد مع يونس بلهندة، صانع الألعاب المغربي.
اللاعب فسخ عقده مع جلطة سراي ويحق له الآن الانضمام لأي فريق جديد مجاناً.
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كافاني قريب من التمديد مع يونايتد
"فابريزيو رومانو" قال إن إدينسون كافاني أصبح أقرب لتمديد عقده مع مانشستر يونايتد الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم.
مهاجم الأوروجواي سيناقش الأمر قريباً مع عائلته والنادي وبحسب التقرير سيختار الاستمرار لعام إضافي في إنجلترا.