أخبار الانتقالات | رانجنيك يعرض خدماته على مانشستر ومورينيو يتصل بأتلتيكو

شقيق راموس ينفي الاعتزال
أكد شقيق سيرخيو راموس عدم صحة التقارير بخصوص فسخ باريس سان جيرمان لعقد المدافع الإسباني.
وقال شقيق قائد ريال مدريد السابق مع "موندو" إن راموس مستمر في بي إس جي ولن يعتزل كما ذكرت بعض التقارير مؤخراً.
مورينيو يعرض لاعبه على أتلتيكو
ذكرت "كادينا" أن جوزيه مورينيو اتصل بشخص مقرب منه في أتلتيكو مدريد لعرض لاعب روما جونزالو فيار على الفريق الإسباني.
ولم يلعب فيار هذا الموسم بالدوري الإيطالي، وفقط شارك بدوري المؤتمر الأوروبي وخرج من حسابات البرتغالي.
نوريتش يقيل فاركي
أعلن نوريتش سيتي إقالة مدربه الألماني دانييل فاركي مساء السبت بسبب سوء النتائج.
وفاز نوريتش على برينتفورد بهدفين مقابل واحد هذه الجولة، ولكن الفوز لم يمنع الفريق الصاعد حديثاً من إقالة فاركي.
شيفشينكو يتفق مع جنوى
أكدت "سكاي" أن أندري شيفشينكو سيصل مساء الأحد إلى إيطاليا للتوقيع رسمياً مع جنوى لتولي تدريبه.
وأقال جنوى مدربه دافيدي بالارديني عقب التعادل مع إمبولي 2-2 بالدوري الإيطالي الجمعة.
برشلونة يراقب لاعباً من الدرجة الثالثة!
رانجنيك مهتم بمانشستر
ذكر الصحفي الألماني كريستيان فالك أن مواطنه رالف رانجنيك مهتم بتدريب مانشستر يونايتد.
وارتبط المدرب الألماني سابقاً بقيادة ميلان، ولكن استمر ستيفانو بيولي في منصبه بنهاية المطاف.