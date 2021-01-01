كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن بدء نادي روما في البحث عن لاعب بديل لليوناردو سبينزولا الذي أصيب في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن الجزائري رامي بن سبعيني نجم بوروسيا مونشنجلادباخ على رأس المرشحين للنادي العاصمي.