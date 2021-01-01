أخبار الانتقالات | راموس إلى إنجلترا، وصفقات برشلونة المجانية تبدأ

مانشستر سيتي يريد راموس
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الحالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن النادي الإنجليزي قدم عقدًا لمدة عامين بالفعل للنجم الإسباني وينتظر رده.
آرسنال يحضر 60 مليون يورو من أجل أوديجارد
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على إصرار نادي آرسنال على ضم اللاعب النرويجي مارتين أوديجارد لصفوفه بشكل نهائي من ريال مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال"، والذي أكد أن النادي يحضر 60 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب بصورة نهائية.
ريال مدريد يستعد لرحيل راموس!
ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد حضر نفسه بالفعل لرحيل سيرخيو راموس عن صفوفه بنهاية عقده.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب سيصبح حرًا في الرحيل بشكل مجاني بنهاية يونيو.
قرب الإعلان عن جارسيا وأجويرو في برشلونة
خضع سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي للفحص الطبي في نادي برشلونة تمهيدًا لضمه بشكل نهائي في الموسم الجديد.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن صفقة إريك جارسيا هي الأخرى انتهت وسيتم الإعلان عنها خلال ساعات.
إنتر يسعى للحفاظ على لوكاكو
كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي إنتر لن يفرط في لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف الفريق الحاصل على الدوري الإيطالي هذا الموسم.
جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو، والذي أكد أن النادي يعتبر لوكاكو لاعب لا يمكن المساس به في الفريق.
ديست يرفض الرحيل عن برشلونة
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الأمريكي سيرجينيو ديست يرفض بشكل قاطع فكرة الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يرفض عرض آرسنال، ويشعر بالسعادة مع النادي الكتالوني ويسعى للاستمرار في تقديم نفسه للجماهير.